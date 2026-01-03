Toyota Land Cruiser Prado J120 с пробегом: почему он до сих пор фаворит вторичного рынка

2009 Toyota Land Cruiser Prado Фото: wikipedia.org

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (J120) третьего поколения (2002-2009) сочетает в себе уверенность на бездорожье и высокий уровень комфорта на ровном асфальте. Несмотря на почтенный возраст, эта модель остается самостоятельным игроком в линейке японского бренда, предлагая владельцам выносливость и классический дизайн.

Об этом написал АвтоЦентр

Реклама

Читайте также:

Региональные отличия

На украинском рынке представлены преимущественно 5-дверные модификации, тогда как 3-дверки встречаются редко. Важно различать официальные европейские, азиатские и арабские варианты. У азиатских запасное колесо подвешено на задней двери (у европейских оно снизу под багажником), арабские имеют два бензобака (у европейцев — один), два климат-контроля, но не имеют подогрева сидений.

Со временем европейские экземпляры могут наклоняться на левый бок из-за износа подушек рамы под дополнительным весом топливного бака, что обычно исправляется установкой металлических проставок.

Силовые агрегаты

Линейка двигателей включает бензиновые моторы 2,7 л и 4 л, а также выносливый 3-литровый турбодизель. Дизельные версии демонстрируют лучшую топливную экономичность (12-13 литров на 100 км в городе), тогда как бензиновые агрегаты потребляют от 16 до 18 литров. Оба типа бензиновых двигателей требуют регулярной чистки инжекторов каждые 20 000-50 000 км, а дизельному мотору необходимы замены ремня ГРМ вместе с роликами один раз в 150 000 км.

Также читайте:

Японская и европейская Toyota RAV4: в чем разница между авто

Mazda предлагает одно большое преимущество над Toyota

Внедорожный арсенал

Автомобиль оснащен трансмиссией с постоянным полным приводом, механическим дифференциалом Torsen и понижающей передачей.

Большинство Prado оснащена надежными автоматическими коробками передач (4-ступенчатой с мотором 2,7 л и 5-ступенчатой с 4 и 3 л). Трансмиссия требует замены масла каждые 40 000 км.

Мягкая подвеска с большими ходами обеспечивает исключительный комфорт на разбитых дорогах, но провоцирует значительную валкость и крен кузова при быстром маневрировании или резком торможении.

Модели с задней пневмоподвеской позволяют изменять дорожный просвет, однако их датчики положения кузова часто выходят из строя из-за агрессивного воздействия дорожной соли, а замена одной такой детали стоит около 200 долларов.

Слабые места

Несмотря на высокую коррозионную стойкость кузова, дорожные реагенты быстро повреждают хромированные элементы решетки радиатора и фирменные легкосплавные диски. Владельцам стоит следить за состоянием петель задней двери, которые проседают под весом запасного колеса, и регулярно обслуживать механизм стояночного тормоза.

В ходовой части в частой замене нуждаются втулки стабилизаторов (каждые 40 000-50 000 км) и ступичные подшипники, ресурс которых на украинских дорогах составляет от 60 000 до 100 000 км.