Японская и европейская Toyota RAV4 — в чем разница между авто

Дата публикации 27 декабря 2025 17:45
Японская Toyota RAV4 против европейской: где кроссовер мощнее и технологичнее
2026 Toyota RAV4 Modellista Фото: Toyota

После официального дебюта на международных площадках Toyota наконец представила шестое поколение популярного кроссовера RAV4 на домашнем рынке Японии. Модель получила ряд специфических обновлений и эксклюзивные пакеты персонализации, которые делают ее уникальной на фоне версий для других стран.

Об этом написал Cars Coops.

Показатели производительности

Японская спецификация Toyota RAV4 2026 модельного года предлагает объективно высокие показатели мощности в сегменте стандартных гибридов. Если европейская версия с полным приводом AWD-i обычно выдает 222 л.с., то японский вариант HEV с системой E-Four обеспечивает 225 л.с.

Мультимедийные системы

Технологическое оснащение салона в японской версии ориентировано на максимальные цифровые стандарты уже в базовых комплектациях. Автомобиль получил полностью цифровую панель приборов диаметром 12,3 дюйма, что является преимуществом над многими европейскими начальными версиями с меньшими экранами. Центральный сенсорный дисплей мультимедиа в Японии предлагается в двух вариантах — 10,5 или 12,3 дюйма.

Экстерьер и Modellista

Самым большим визуальным преимуществом японского рынка является доступность эксклюзивных пакетов тюнинга Modellista, которые официально не представлены в Европе. Эти комплекты включают агрессивные аэродинамические обвесы, уникальные передние бамперы и специальные легкосплавные диски 19 дюймов.

Японская версия Adventure также отличается специфической отделкой "под металл" и хромированными элементами, что делает внешний вид авто более премиальным и индивидуальным по сравнению со стандартными европейскими комплектациями.

Платформа и подвеска

Оба варианта построены на модульной архитектуре TNGA-K. Однако настройки подвески в японской спецификации традиционно ориентированы на более высокий уровень комфорта и мягкость хода, тогда как европейские версии часто имеют несколько более жесткие калибровки для лучшей управляемости на скоростных магистралях.

Объективно это не делает одну версию лучше другой, однако японская модель обеспечивает более плавное преодоление неровностей дорожного покрытия.

Япония авто Европа автомобиль гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
