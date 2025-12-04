Самый ненадежный подержанный Toyota RAV4

2019 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Toyota RAV4 годами удерживает звание одного из самых надежных кроссоверов в мире, став бестселлером как на рынке новых, так и подержанных авто. Однако даже у легенд бывают неудачи. Автомобильные эксперты проанализировали отзывы владельцев и рейтинги надежности, определив модельный год, который может принести покупателю больше головной боли, чем удовольствия от вождения.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

Главные технические проблемы

Исключением в семействе оказался Toyota RAV4 2019 года выпуска. Это был первый год пятого поколения модели, когда производитель провел полный редизайн. Как это часто бывает с абсолютными новинками, первые партии автомобилей сошли с конвейера с рядом технических недочетов, которые инженеры не успели выявить во время тестов.

Больше всего нареканий вызывает работа трансмиссии. Владельцы массово жалуются на то, что 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ведет себя непредсказуемо: колеблется при переключении, работает с рывками или издает громкие звуки при разгоне. Для автомобиля с репутацией комфортного семейного транспорта это стало серьезным минусом.

Вторая распространенная проблема — дефект топливной системы. Конструктивная ошибка привела к тому, что топливный бак невозможно заправить полностью. Это существенно уменьшает реальный запас хода автомобиля, вынуждая водителей чаще заезжать на АЗС, что нивелирует автономность модели.

Также водители отмечают проблемы с подвеской и рулевым управлением. Кроссовер 2019 года часто критикуют за чрезмерную шаткость на поворотах и ощутимые вибрации руля на высоких скоростях, что делает дальние путешествия утомительными.

Потеря рейтинга

Авторитетное издание Consumer Reports, которое обычно высоко оценивает продукцию Toyota, было вынуждено снизить рейтинг надежности для модели 2019 года.

Этот автомобиль остается довольно экономичным — расход топлива составляет примерно 9 л/100 км в городском цикле и 6,7 л/100 км на трассе. Однако эксперты отмечают, экономия на горючем не перекроет потенциальных расходов на ремонт трансмиссии.

Тем, кто ищет надежный подержанный RAV4, специалисты советуют обратить внимание на модели 2017 или 2018 годов. Это последние представители четвертого поколения, где все технические узлы были доведены до идеала. Если принципиально нужен современный дизайн пятого поколения, лучше искать авто 2020 года выпуска или новее, так как к тому времени Toyota уже исправила большинство критических ошибок дебютной версии.