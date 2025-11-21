Компактные кроссоверы, которые разочаровали владельцев

Какие компактные кроссоверы разочаровали владельцев
Высокая стоимость автомобиля требует тщательного выбора, но некоторые популярные модели все равно разочаровывают владельцев. Consumer Reports не только тестирует машины в лаборатории, но и ежегодно опрашивает около трех миллионов владельцев. По данным CR, компактные кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross и Ford Escape Hybrid получили низкие оценки за надежность и общую удовлетворенность. Какие есть альтернативы?
Mitsubishi Eclipse Cross
Эта модель последний раз была обновлена в 2022 году, и получила от Consumer Reports в основном смешанные и неубедительные отзывы. Хотя стартовая цена составляет около 27 695 долларов, автомобиль имеет среднюю эффективность, в частности, расход топлива составляет примерно 9,4 литра на 100 км.
Рекомендуемые альтернативы:
- Subaru Crosstrek. Владельцы высоко оценивают эту модель. Crosstrek стандартно оснащается полным приводом (что часто является дополнительной опцией у конкурентов), имеет хороший набор стандартных функций безопасности и беспроводной Apple CarPlay и Android Auto.
- Kia Sportage. Немного больше Eclipse Cross, Sportage отличается просторным салоном. Хотя эксперты CR считают его несколько скучным в управлении, он имеет приятные скрытые функции, например, электропривод двери багажника с возможностью настройки высоты открытия.
- Hyundai Kona. С начальной ценой от 25 350, Kona выглядит более премиально, чем предыдущие модели. Кроме того, его экономичность достигает примерно 6,7 литра на 100 км, что значительно превосходит показатель Eclipse Cross.
Ford Escape Hybrid
Автомобиль был отмечен за хорошую экономию топлива и исправление проблем с двигателем, которые были в предыдущих итерациях. Однако согласно отчетам Consumer Reports, общая надежность этого автомобиля оказалась низкой по сравнению с основными конкурентами. Кроме того, потребители часто жаловались на задержки и лаги в работе информационно-развлекательной системы.
Рекомендуемые альтернативы:
- Honda CR-V Hybrid. Хотя его стартовая цена примерно на 5000 долларов выше, чем у Escape Hybrid, авто имеет экономичную силовую установку, хорошее ускорение и просторный салон. Он также предлагает солидный набор активных систем безопасности и помощи водителю, включая напоминание о пассажирах или вещах на заднем сиденье.
- Mazda CX-50 Hybrid. Если приоритетом является экономичность, стоит рассмотреть Mazda CX-50 Hybrid. Этот автомобиль обеспечивает примерно 6,4 литра на 100 км при сохранении динамического ускорения. Он также привлекает покупателей спортивным дизайном и высококачественной отделкой интерьера.
- Toyota RAV4 Hybrid. Стоимостью 32 850 долларов, эта модель предлагает практический размер и является одним из самых популярных гибридов на рынке, что неудивительно, учитывая его цену и проверенную надежность.
