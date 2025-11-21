Видео
Какие компактные кроссоверы разочаровали владельцев

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 17:30
обновлено: 14:47
Компактные кроссоверы, которые разочаровали владельцев
2024 Mitsubishi Eclipse Cross Фото: Mitsubishi

Высокая стоимость автомобиля требует тщательного выбора, но некоторые популярные модели все равно разочаровывают владельцев. Consumer Reports не только тестирует машины в лаборатории, но и ежегодно опрашивает около трех миллионов владельцев. По данным CR, компактные кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross и Ford Escape Hybrid получили низкие оценки за надежность и общую удовлетворенность. Какие есть альтернативы?

Об этом написал Slash Gear.

Mitsubishi Eclipse Cross

Эта модель последний раз была обновлена в 2022 году, и получила от Consumer Reports в основном смешанные и неубедительные отзывы. Хотя стартовая цена составляет около 27 695 долларов, автомобиль имеет среднюю эффективность, в частности, расход топлива составляет примерно 9,4 литра на 100 км.

Рекомендуемые альтернативы:

  • Subaru Crosstrek. Владельцы высоко оценивают эту модель. Crosstrek стандартно оснащается полным приводом (что часто является дополнительной опцией у конкурентов), имеет хороший набор стандартных функций безопасности и беспроводной Apple CarPlay и Android Auto.
  • Kia Sportage. Немного больше Eclipse Cross, Sportage отличается просторным салоном. Хотя эксперты CR считают его несколько скучным в управлении, он имеет приятные скрытые функции, например, электропривод двери багажника с возможностью настройки высоты открытия.
  • Hyundai Kona. С начальной ценой от 25 350, Kona выглядит более премиально, чем предыдущие модели. Кроме того, его экономичность достигает примерно 6,7 литра на 100 км, что значительно превосходит показатель Eclipse Cross.

Ford Escape Hybrid

Ford Escape Hybrid Ford 2023 року
2023 Escape Hybrid Фото: caranddriver.com

Автомобиль был отмечен за хорошую экономию топлива и исправление проблем с двигателем, которые были в предыдущих итерациях. Однако согласно отчетам Consumer Reports, общая надежность этого автомобиля оказалась низкой по сравнению с основными конкурентами. Кроме того, потребители часто жаловались на задержки и лаги в работе информационно-развлекательной системы.

Рекомендуемые альтернативы:

  • Honda CR-V Hybrid. Хотя его стартовая цена примерно на 5000 долларов выше, чем у Escape Hybrid, авто имеет экономичную силовую установку, хорошее ускорение и просторный салон. Он также предлагает солидный набор активных систем безопасности и помощи водителю, включая напоминание о пассажирах или вещах на заднем сиденье.
  • Mazda CX-50 Hybrid. Если приоритетом является экономичность, стоит рассмотреть Mazda CX-50 Hybrid. Этот автомобиль обеспечивает примерно 6,4 литра на 100 км при сохранении динамического ускорения. Он также привлекает покупателей спортивным дизайном и высококачественной отделкой интерьера.
  • Toyota RAV4 Hybrid. Стоимостью 32 850 долларов, эта модель предлагает практический размер и является одним из самых популярных гибридов на рынке, что неудивительно, учитывая его цену и проверенную надежность.

рейтинг авто Ford Mitsubishi автомобиль Honda гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
