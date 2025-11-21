Компактні кросовери, які розчарували власників

2024 Mitsubishi Eclipse Cross Фото: Mitsubishi

Висока вартість автомобіля вимагає ретельного вибору, але деякі популярні моделі все одно розчаровують власників. Consumer Reports не лише тестує машини в лабораторії, але й щорічно опитує близько трьох мільйонів власників. За даними CR, компактні кросовери Mitsubishi Eclipse Cross та Ford Escape Hybrid отримали низькі оцінки за надійність та загальну задоволеність. Які є альтернативи?

Про це написав Slash Gear.

Mitsubishi Eclipse Cross

Ця модель була востаннє оновлена у 2022 році, та отримала від Consumer Reports здебільшого змішані та непереконливі відгуки. Хоча стартова ціна складає близько 27 695 доларів, автомобіль має середню ефективність, зокрема, витрата палива становить приблизно 9,4 літра на 100 км.

Рекомендовані альтернативи:

Subaru Crosstrek. Власники високо оцінюють цю модель. Crosstrek стандартно оснащується повним приводом (що часто є додатковою опцією у конкурентів), має гарний набір стандартних функцій безпеки та бездротовий Apple CarPlay й Android Auto.

Власники високо оцінюють цю модель. Crosstrek стандартно оснащується повним приводом (що часто є додатковою опцією у конкурентів), має гарний набір стандартних функцій безпеки та бездротовий Apple CarPlay й Android Auto. Kia Sportage. Трохи більший за Eclipse Cross, Sportage вирізняється просторим салоном. Хоча експерти CR вважають його дещо нудним у керуванні, він має приємні приховані функції, наприклад, електропривод дверей багажника з можливістю налаштування висоти відкриття.

Трохи більший за Eclipse Cross, Sportage вирізняється просторим салоном. Хоча експерти CR вважають його дещо нудним у керуванні, він має приємні приховані функції, наприклад, електропривод дверей багажника з можливістю налаштування висоти відкриття. Hyundai Kona. З початковою ціною від 25 350, Kona має більш преміальний вигляд, ніж попередні моделі. Крім того, його економічність досягає приблизно 6,7 літра на 100 км, що значно перевершує показник Eclipse Cross.

Ford Escape Hybrid

2023 Escape Hybrid Фото: caranddriver.com

Автомобіль був відзначений за хорошу економію палива та виправлення проблем з двигуном, які були в попередніх ітераціях. Однак, згідно зі звітами Consumer Reports, загальна надійність цього автомобіля виявилася низькою порівняно з основними конкурентами. Крім того, споживачі часто скаржилися на затримки та лаги в роботі інформаційно-розважальної системи.

