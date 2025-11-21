Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Які компактні кросовери розчарували власників

Які компактні кросовери розчарували власників

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 17:30
Оновлено: 14:47
Компактні кросовери, які розчарували власників
2024 Mitsubishi Eclipse Cross Фото: Mitsubishi

Висока вартість автомобіля вимагає ретельного вибору, але деякі популярні моделі все одно розчаровують власників. Consumer Reports не лише тестує машини в лабораторії, але й щорічно опитує близько трьох мільйонів власників. За даними CR, компактні кросовери Mitsubishi Eclipse Cross та Ford Escape Hybrid отримали низькі оцінки за надійність та загальну задоволеність. Які є альтернативи?

Про це написав Slash Gear.

Реклама
Читайте також:

Mitsubishi Eclipse Cross

Ця модель була востаннє оновлена у 2022 році, та отримала від Consumer Reports здебільшого змішані та непереконливі відгуки. Хоча стартова ціна складає близько 27 695 доларів, автомобіль має середню ефективність, зокрема, витрата палива становить приблизно 9,4 літра на 100 км.

Рекомендовані альтернативи:

  • Subaru Crosstrek. Власники високо оцінюють цю модель. Crosstrek стандартно оснащується повним приводом (що часто є додатковою опцією у конкурентів), має гарний набір стандартних функцій безпеки та бездротовий Apple CarPlay й Android Auto.
  • Kia Sportage. Трохи більший за Eclipse Cross, Sportage вирізняється просторим салоном. Хоча експерти CR вважають його дещо нудним у керуванні, він має приємні приховані функції, наприклад, електропривод дверей багажника з можливістю налаштування висоти відкриття.
  • Hyundai Kona. З початковою ціною від 25 350, Kona має більш преміальний вигляд, ніж попередні моделі. Крім того, його економічність досягає приблизно 6,7 літра на 100 км, що значно перевершує показник Eclipse Cross.

Також читайте:

Названо компактний кросовер надійніший за Toyota та Honda

Три найнадійніші компактні кросовери з пробігом

Чому варто купити компактний кросовер в Україні

Ford Escape Hybrid

Ford Escape Hybrid Ford 2023 року
2023 Escape Hybrid Фото: caranddriver.com

Автомобіль був відзначений за хорошу економію палива та виправлення проблем з двигуном, які були в попередніх ітераціях. Однак, згідно зі звітами Consumer Reports, загальна надійність цього автомобіля виявилася низькою порівняно з основними конкурентами. Крім того, споживачі часто скаржилися на затримки та лаги в роботі інформаційно-розважальної системи.

Рекомендовані альтернативи:

  • Honda CR-V Hybrid. Хоча його стартова ціна приблизно на 5000 доларів вища, ніж в Escape Hybrid, авто має економічну силову установку, хороше прискорення та просторий салон. Він також пропонує солідний набір активних систем безпеки та допомоги водієві, включаючи нагадування про пасажирів чи речі на задньому сидінні.
  • Mazda CX-50 Hybrid. Якщо пріоритетом є економічність, варто розглянути Mazda CX-50 Hybrid. Цей автомобіль забезпечує приблизно 6,4 літра на 100 км при збереженні динамічного прискорення. Він також приваблює покупців спортивним дизайном та високоякісною обробкою інтер'єру.
  • Toyota RAV4 Hybrid. Вартістю 32 850 доларів, ця модель пропонує практичний розмір і є одним із найбільш популярних гібридів на ринку, що не дивно, враховуючи його ціну та перевірену надійність.

рейтинг авто Ford Mitsubishi автомобіль Honda гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації