Компактні кросовери, які розчарували власників

Які компактні кросовери розчарували власників
Висока вартість автомобіля вимагає ретельного вибору, але деякі популярні моделі все одно розчаровують власників. Consumer Reports не лише тестує машини в лабораторії, але й щорічно опитує близько трьох мільйонів власників. За даними CR, компактні кросовери Mitsubishi Eclipse Cross та Ford Escape Hybrid отримали низькі оцінки за надійність та загальну задоволеність. Які є альтернативи?
Mitsubishi Eclipse Cross
Ця модель була востаннє оновлена у 2022 році, та отримала від Consumer Reports здебільшого змішані та непереконливі відгуки. Хоча стартова ціна складає близько 27 695 доларів, автомобіль має середню ефективність, зокрема, витрата палива становить приблизно 9,4 літра на 100 км.
Рекомендовані альтернативи:
- Subaru Crosstrek. Власники високо оцінюють цю модель. Crosstrek стандартно оснащується повним приводом (що часто є додатковою опцією у конкурентів), має гарний набір стандартних функцій безпеки та бездротовий Apple CarPlay й Android Auto.
- Kia Sportage. Трохи більший за Eclipse Cross, Sportage вирізняється просторим салоном. Хоча експерти CR вважають його дещо нудним у керуванні, він має приємні приховані функції, наприклад, електропривод дверей багажника з можливістю налаштування висоти відкриття.
- Hyundai Kona. З початковою ціною від 25 350, Kona має більш преміальний вигляд, ніж попередні моделі. Крім того, його економічність досягає приблизно 6,7 літра на 100 км, що значно перевершує показник Eclipse Cross.
Ford Escape Hybrid
Автомобіль був відзначений за хорошу економію палива та виправлення проблем з двигуном, які були в попередніх ітераціях. Однак, згідно зі звітами Consumer Reports, загальна надійність цього автомобіля виявилася низькою порівняно з основними конкурентами. Крім того, споживачі часто скаржилися на затримки та лаги в роботі інформаційно-розважальної системи.
Рекомендовані альтернативи:
- Honda CR-V Hybrid. Хоча його стартова ціна приблизно на 5000 доларів вища, ніж в Escape Hybrid, авто має економічну силову установку, хороше прискорення та просторий салон. Він також пропонує солідний набір активних систем безпеки та допомоги водієві, включаючи нагадування про пасажирів чи речі на задньому сидінні.
- Mazda CX-50 Hybrid. Якщо пріоритетом є економічність, варто розглянути Mazda CX-50 Hybrid. Цей автомобіль забезпечує приблизно 6,4 літра на 100 км при збереженні динамічного прискорення. Він також приваблює покупців спортивним дизайном та високоякісною обробкою інтер'єру.
- Toyota RAV4 Hybrid. Вартістю 32 850 доларів, ця модель пропонує практичний розмір і є одним із найбільш популярних гібридів на ринку, що не дивно, враховуючи його ціну та перевірену надійність.
