Маленькі кросовери з найбільшим простором в салоні та багажнику

2025 Honda CR-V Hybrid Фото: Honda

Сучасні компактні кросовери доводять, що можна мати і просторий салон, і місткий багажник, і економічну витрату пального. Експерти назвали п'ять моделей, які ідеально збалансовані, та забезпечують комфорт, простір для багажу та мінімальні витрати на заправках.

Про це написав Slash Gear.

Економія проти простору

Великі кросовери пропонують вищий дорожній просвіт та часто можуть похвалитися кращою прохідністю, ніж седани або хетчбеки. Але, попри свою додаткову вагу, не всі вони особливо просторі всередині. Що ще гірше, багато з них також пропонують вищі показники витрати пального, ніж автомобілі з нижчою посадкою. Менші кросовери часто ефективніші, хоча купівля компактної моделі для економії пального іноді може означати компроміс з простором.

Втім, з правила є винятки. Ці п'ять компактних кросоверів були обрані журналом Consumer Reports як одні з найпросторіших у своєму класі, де достатньо місця як для пасажирів, так і для їхнього багажу. Команда оглядачів Slash Gear провела тестування кожного автомобіля, оцінюючи такі якості, як комфорт їзди, технічні характеристики та можливості як на дорозі, так і поза нею.

Кращі компактні кросовери