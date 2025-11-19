Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Компактні кросовери з найбільшим простором в салоні та багажнику

Компактні кросовери з найбільшим простором в салоні та багажнику

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 17:30
Оновлено: 13:39
Маленькі кросовери з найбільшим простором в салоні та багажнику
2025 Honda CR-V Hybrid Фото: Honda

Сучасні компактні кросовери доводять, що можна мати і просторий салон, і місткий багажник, і економічну витрату пального. Експерти назвали п'ять моделей, які ідеально збалансовані, та забезпечують комфорт, простір для багажу та мінімальні витрати на заправках.

Про це написав Slash Gear.

Реклама
Читайте також:

Економія проти простору

Великі кросовери пропонують вищий дорожній просвіт та часто можуть похвалитися кращою прохідністю, ніж седани або хетчбеки. Але, попри свою додаткову вагу, не всі вони особливо просторі всередині. Що ще гірше, багато з них також пропонують вищі показники витрати пального, ніж автомобілі з нижчою посадкою. Менші кросовери часто ефективніші, хоча купівля компактної моделі для економії пального іноді може означати компроміс з простором.

Втім, з правила є винятки. Ці п'ять компактних кросоверів були обрані журналом Consumer Reports як одні з найпросторіших у своєму класі, де достатньо місця як для пасажирів, так і для їхнього багажу. Команда оглядачів Slash Gear провела тестування кожного автомобіля, оцінюючи такі якості, як комфорт їзди, технічні характеристики та можливості як на дорозі, так і поза нею.

Також читайте:

ТОП-3 кращих компактних кросоверів, які помістяться у будь-якому гаражі

Три найнадійніші компактні кросовери з пробігом

Названо компактні кросовери надійніші за Toyota та Honda

Кращі компактні кросовери

  • Hyundai Tucson Hybrid. Оновлений Tucson пропонує напрочуд розкішний інтер'єр (особливо в комплектації Limited) з новим інтуїтивно зрозумілим 12,3-дюймовим сенсорним екраном. Гібридний силовий агрегат є чудовим вибором для економії пального, забезпечуючи до 6,19 л/100 км у змішаному циклі. Автомобіль надзвичайно просторий, пропонуючи достатньо місця для високих пасажирів на обох рядах. Об'єм багажного відділення становить значні 1167 літрів з піднятими сидіннями.
  • Honda CR-V Hybrid. Надійний вибір, відомий своєю міцною якістю збірки, тихим та комфортним керуванням та привабливою ціною. Автомобіль просторий та має великий вантажний простір об'ємом 1113 літрів. Але деяким водіям можуть швидко набриднути системи допомоги, що іноді дають хибні спрацьовування.
  • Toyota RAV4 Hybrid. Кросовер заслужив статус лідера завдяки поєднанню економного гібридного силового агрегату та бездоганної репутації Toyota щодо надійності. Цей кросовер менш просторий, ніж деякі конкуренти, тому простір для ніг ззаду обмежений. Об'єм багажника становить 1062 літри з піднятими сидіннями.
  • Kia Sportage Hybrid. Модель прагне зберегти конкурентоспроможність завдяки покращеному дизайну, оновленій інформаційно-розважальній системі та новій висококласній оббивці. Хоча його об'єм багажника у 977 літрів не найкращий у класі, простір для голови та ніг на обох рядах цілком конкурентоспроможний. Топові комплектації пропонують преміальний салон.
  • Subaru Forester. Авто не вражає динамікою, але відповідає критеріям потужності, надійності та комфорту, яких очікують фанати бренду. Він достатньо просторий для сім'ї та їхніх речей, хоча інформаційно-розважальна система Starlink може викликати нарікання. Об'єм вантажного простору з піднятими задніми сидіннями становить 838 літрів.

авто поради автомобіль Honda Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації