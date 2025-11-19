Маленькі кросовери з найбільшим простором в салоні та багажнику

Компактні кросовери з найбільшим простором в салоні та багажнику
Сучасні компактні кросовери доводять, що можна мати і просторий салон, і місткий багажник, і економічну витрату пального. Експерти назвали п'ять моделей, які ідеально збалансовані, та забезпечують комфорт, простір для багажу та мінімальні витрати на заправках.
Про це написав Slash Gear.
Економія проти простору
Великі кросовери пропонують вищий дорожній просвіт та часто можуть похвалитися кращою прохідністю, ніж седани або хетчбеки. Але, попри свою додаткову вагу, не всі вони особливо просторі всередині. Що ще гірше, багато з них також пропонують вищі показники витрати пального, ніж автомобілі з нижчою посадкою. Менші кросовери часто ефективніші, хоча купівля компактної моделі для економії пального іноді може означати компроміс з простором.
Втім, з правила є винятки. Ці п'ять компактних кросоверів були обрані журналом Consumer Reports як одні з найпросторіших у своєму класі, де достатньо місця як для пасажирів, так і для їхнього багажу. Команда оглядачів Slash Gear провела тестування кожного автомобіля, оцінюючи такі якості, як комфорт їзди, технічні характеристики та можливості як на дорозі, так і поза нею.
Кращі компактні кросовери
- Hyundai Tucson Hybrid. Оновлений Tucson пропонує напрочуд розкішний інтер'єр (особливо в комплектації Limited) з новим інтуїтивно зрозумілим 12,3-дюймовим сенсорним екраном. Гібридний силовий агрегат є чудовим вибором для економії пального, забезпечуючи до 6,19 л/100 км у змішаному циклі. Автомобіль надзвичайно просторий, пропонуючи достатньо місця для високих пасажирів на обох рядах. Об'єм багажного відділення становить значні 1167 літрів з піднятими сидіннями.
- Honda CR-V Hybrid. Надійний вибір, відомий своєю міцною якістю збірки, тихим та комфортним керуванням та привабливою ціною. Автомобіль просторий та має великий вантажний простір об'ємом 1113 літрів. Але деяким водіям можуть швидко набриднути системи допомоги, що іноді дають хибні спрацьовування.
- Toyota RAV4 Hybrid. Кросовер заслужив статус лідера завдяки поєднанню економного гібридного силового агрегату та бездоганної репутації Toyota щодо надійності. Цей кросовер менш просторий, ніж деякі конкуренти, тому простір для ніг ззаду обмежений. Об'єм багажника становить 1062 літри з піднятими сидіннями.
- Kia Sportage Hybrid. Модель прагне зберегти конкурентоспроможність завдяки покращеному дизайну, оновленій інформаційно-розважальній системі та новій висококласній оббивці. Хоча його об'єм багажника у 977 літрів не найкращий у класі, простір для голови та ніг на обох рядах цілком конкурентоспроможний. Топові комплектації пропонують преміальний салон.
- Subaru Forester. Авто не вражає динамікою, але відповідає критеріям потужності, надійності та комфорту, яких очікують фанати бренду. Він достатньо просторий для сім'ї та їхніх речей, хоча інформаційно-розважальна система Starlink може викликати нарікання. Об'єм вантажного простору з піднятими задніми сидіннями становить 838 літрів.
