Маленькие кроссоверы с самым большим пространством в салоне и багажнике

Компактные кроссоверы с большими салоном и багажником
Современные компактные кроссоверы доказывают, что можно иметь и просторный салон, и вместительный багажник, и экономичный расход топлива. Эксперты назвали пять моделей, которые идеально сбалансированы, и обеспечивают комфорт, пространство для багажа и минимальные расходы на заправках.
Об этом написал Slash Gear.
Экономия против пространства
Большие кроссоверы предлагают более высокий дорожный просвет и часто могут похвастаться лучшей проходимостью, чем седаны или хэтчбеки. Но, несмотря на свой дополнительный вес, не все они особенно просторны внутри. Что еще хуже, многие из них также предлагают более высокие показатели расхода топлива, чем автомобили с низкой посадкой. Меньшие кроссоверы часто более эффективны, хотя покупка компактной модели для экономии топлива иногда может означать компромисс с пространством.
Впрочем, из правила есть исключения. Эти пять компактных кроссоверов были выбраны журналом Consumer Reports как одни из самых просторных в своем классе, где достаточно места как для пассажиров, так и для их багажа. Команда обозревателей Slash Gear провела тестирование каждого автомобиля, оценивая такие качества, как комфорт езды, технические характеристики и возможности как на дороге, так и вне ее.
Лучшие компактные кроссоверы
- Hyundai Tucson Hybrid. Обновленный Tucson предлагает удивительно роскошный интерьер (особенно в комплектации Limited) с новым интуитивно понятным 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Гибридный силовой агрегат является отличным выбором для экономии топлива, обеспечивая до 6,19 л/100 км в смешанном цикле. Автомобиль чрезвычайно просторный, предлагая достаточно места для высоких пассажиров на обоих рядах. Объем багажного отделения составляет внушительные 1167 литров с поднятыми сиденьями.
- Honda CR-V Hybrid. Надежный выбор, известный своим прочным качеством сборки, тихим и комфортным управлением и привлекательной ценой. Автомобиль просторный и имеет большое грузовое пространство объемом 1113 литров. Но некоторым водителям могут быстро надоесть системы помощи, которые иногда дают ложные срабатывания.
- Toyota RAV4 Hybrid. Кроссовер заслужил статус лидера благодаря сочетанию экономного гибридного силового агрегата и безупречной репутации Toyota по надежности. Этот кроссовер менее просторный, чем некоторые конкуренты, поэтому пространство для ног сзади ограничено. Объем багажника составляет 1062 литра с поднятыми сиденьями.
- Kia Sportage Hybrid. Модель стремится сохранить конкурентоспособность благодаря улучшенному дизайну, обновленной информационно-развлекательной системе и новой высококлассной обивке. Хотя его объем багажника в 977 литров не лучший в классе, пространство для головы и ног на обоих рядах вполне конкурентоспособно. Топовые комплектации предлагают премиальный салон.
- Subaru Forester. Авто не поражает динамикой, но соответствует критериям мощности, надежности и комфорта, которых ожидают фанаты бренда. Он достаточно просторный для семьи и их вещей, хотя информационно-развлекательная система Starlink может вызвать нарекания. Объем грузового пространства с поднятыми задними сиденьями составляет 838 литров.
