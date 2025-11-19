Маленькие кроссоверы с самым большим пространством в салоне и багажнике

2025 Honda CR-V Hybrid Фото: Honda

Современные компактные кроссоверы доказывают, что можно иметь и просторный салон, и вместительный багажник, и экономичный расход топлива. Эксперты назвали пять моделей, которые идеально сбалансированы, и обеспечивают комфорт, пространство для багажа и минимальные расходы на заправках.

Об этом написал Slash Gear.

Экономия против пространства

Большие кроссоверы предлагают более высокий дорожный просвет и часто могут похвастаться лучшей проходимостью, чем седаны или хэтчбеки. Но, несмотря на свой дополнительный вес, не все они особенно просторны внутри. Что еще хуже, многие из них также предлагают более высокие показатели расхода топлива, чем автомобили с низкой посадкой. Меньшие кроссоверы часто более эффективны, хотя покупка компактной модели для экономии топлива иногда может означать компромисс с пространством.

Впрочем, из правила есть исключения. Эти пять компактных кроссоверов были выбраны журналом Consumer Reports как одни из самых просторных в своем классе, где достаточно места как для пассажиров, так и для их багажа. Команда обозревателей Slash Gear провела тестирование каждого автомобиля, оценивая такие качества, как комфорт езды, технические характеристики и возможности как на дороге, так и вне ее.

Лучшие компактные кроссоверы