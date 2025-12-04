Найбільш ненадійний вживаний Toyota RAV4

2019 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Toyota RAV4 роками утримує звання одного з найнадійніших кросоверів у світі, ставши бестселером як на ринку нових, так і вживаних авто. Проте навіть у легенд бувають невдачі. Автомобільні експерти проаналізували відгуки власників та рейтинги надійності, визначивши модельний рік, який може принести покупцеві більше головного болю, ніж задоволення від водіння.

Головні технічні проблеми

Винятком у сімействі виявився Toyota RAV4 2019 року випуску. Це був перший рік п'ятого покоління моделі, коли виробник провів повний редизайн. Як це часто буває з абсолютними новинками, перші партії автомобілів зійшли з конвеєра з низкою технічних недоліків, які інженери не встигли виявити під час тестів.

Найбільше нарікань викликає робота трансмісії. Власники масово скаржаться на те, що 8-ступенева автоматична коробка передач поводиться непередбачувано: вагається при перемиканні, працює з ривками або видає гучні звуки при розгоні. Для автомобіля з репутацією комфортного сімейного транспорту це стало серйозним мінусом.

Друга поширена проблема — дефект паливної системи. Конструктивна помилка призвела до того, що паливний бак неможливо заправити повністю. Це суттєво зменшує реальний запас ходу автомобіля, змушуючи водіїв частіше заїжджати на АЗС, що нівелює автономність моделі.

Також водії відзначають проблеми з підвіскою та рульовим керуванням. Кросовер 2019 року часто критикують за надмірну хиткість на поворотах та відчутні вібрації керма на високих швидкостях, що робить дальні подорожі виснажливими.

Втрата рейтингу

Авторитетне видання Consumer Reports, яке зазвичай високо оцінює продукцію Toyota, було змушене знизити рейтинг надійності для моделі 2019 року.

Цей автомобіль залишається доволі економічним — витрата пального становить приблизно 9 л/100 км у міському циклі та 6,7 л/100 км на трасі. Однак експерти наголошують, економія на паливі не перекриє потенційних витрат на ремонт трансмісії.

Тим, хто шукає надійний вживаний RAV4, фахівці радять звернути увагу на моделі 2017 або 2018 років. Це останні представники четвертого покоління, де всі технічні вузли були доведені до ідеалу. Якщо ж принципово потрібен сучасний дизайн п'ятого покоління, краще шукати авто 2020 року випуску або новіше, позаяк до того часу Toyota вже виправила більшість критичних помилок дебютної версії.