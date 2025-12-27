Відео
Україна
Новини
Відео

Японська та європейська Toyota RAV4 — у чому різниця між авто

Дата публікації: 27 грудня 2025 17:45
Японська Toyota RAV4 проти європейської: де кросовер потужніший та більш технологічний
2026 Toyota RAV4 Modellista Фото: Toyota

Після офіційного дебюту на міжнародних майданчиках Toyota нарешті представила шосте покоління популярного кросовера RAV4 на домашньому ринку Японії. Модель отримала низку специфічних оновлень та ексклюзивні пакети персоналізації, які роблять її унікальною на тлі версій для інших країн.

Про це написав Cars Coops.

Показники продуктивності

Японська специфікація Toyota RAV4 2026 модельного року пропонує об'єктивно вищі показники потужності в сегменті стандартних гібридів. Якщо європейська версія з повним приводом AWD-i зазвичай видає 222 к.с., то японський варіант HEV із системою E-Four забезпечує 225 к.с.

Мультимедійні системи

Технологічне оснащення салону в японській версії орієнтоване на максимальні цифрові стандарти вже у базових комплектаціях. Автомобіль отримав повністю цифрову панель приладів діаметром 12,3 дюйма, що є перевагою над багатьма європейськими початковими версіями з меншими екранами. Центральний сенсорний дисплей мультимедіа у Японії пропонується у двох варіантах — 10,5 або 12,3 дюйма.

Екстер'єр та Modellista

Найбільшою візуальною перевагою японського ринку є доступність ексклюзивних пакетів тюнінгу Modellista, які офіційно не представлені в Європі. Ці комплекти включають агресивні аеродинамічні обвіси, унікальні передні бампери та спеціальні легкосплавні диски 19 дюймів.

Японська версія Adventure також вирізняється специфічним оздобленням "під метал" та хромованими елементами, що робить зовнішній вигляд авто преміальнішим та індивідуальним порівняно зі стандартними європейськими комплектаціями.

Платформа та підвіска

Обидва варіанти побудовані на модульній архітектурі TNGA-K. Однак налаштування підвіски у японської специфікації традиційно орієнтовані на вищий рівень комфорту та м'якість ходу, тоді як європейські версії часто мають дещо жорсткіші калібрування для кращої керованості на швидкісних магістралях.

Об'єктивно це не робить одну версію кращою за іншу, проте японська модель забезпечує плавніше подолання нерівностей дорожнього покриття.

Японія авто Європа автомобіль гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
