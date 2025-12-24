Новий Toyota RAV4: чому кросовер втратив популярну версію

2026 Toyota RAV4 Фото: motortrend.com

Нова генерація Toyota RAV4 2026 року зазнала суттєвої трансформації, яка докорінно змінить підхід до вибору цього кросовера. Виробник повністю вилучив з лінійки традиційні бензинові версії, зробивши ставку виключно на електрифіковані силові установки.

Про це повідомив Slash Gear.

Бензиновий двигун

Найбільшою втратою для моделі 2026 року став 2,5-літровий 4-циліндровий атмосферний двигун, який працював без електричної підтримки. Цей агрегат був базовим для кросовера протягом багатьох років, пропонуючи простоту та надійність для тих, хто не бажав переплачувати за складні технології.

Відмова від цієї опції ставить RAV4 в один ряд з новою Toyota Camry, яка також перейшла виключно на гібридну тягу, проте залишає конкурентів, таких як Honda CR-V та Hyundai Tucson, у вигіднішому становищі, позаяк вони досі пропонують суто бензинові варіанти.

Гібридні силові агрегати

Відтепер вибір покупців обмежений двома типами установок: стандартним гібридом (HEV) та плагін-гібридом RAV4 Prime (PHEV). Стандартна гібридна система видає потужність близько 219 к.с. та забезпечує впевнену динаміку в міських умовах. Топова версія Prime залишається найбільш продуктивною в сімействі, генеруючи 302 к.с., що дозволяє кросоверу демонструвати характеристики, близькі до спортивних моделей.

Витрата пального

Перехід на електрифіковані рейки позитивно вплинув на економічність, але позбавив споживачів можливості придбати простішу версію. Бензиновий RAV4, який тепер йде в історію, споживав приблизно 7,8 літра пального на 100 км у змішаному циклі. Натомість гібридна модифікація демонструє показник у 5,7 літра на 100 км, а версія Prime витрачає близько 6,2 літра на 100 км у гібридному режимі. Окрім цього, модель Prime здатна проїхати до 68 км виключно на електриці, що робить її ефективною для щоденних поїздок без залучення двигуна внутрішнього згоряння.

Ціновий поріг

Зникнення бензинової версії автоматично підвищує початкову вартість автомобіля, що може відштовхнути частину аудиторії. Раніше найдоступніша комплектація з класичним двигуном коштувала близько 28 675 доларів, тоді як найдешевший гібридний варіант стартує від 31 725 доларів. Така зміна означає, що поріг входу в клуб власників нового RAV4 зріс більш як на 3000 доларів, та робить модель 2026 року дорожчою за своїх попередників у базовому виконанні.