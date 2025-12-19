Toyota RAV4 має проблему на 5000 доларів

2024 Toyota RAV4 Hybrid Фото: motortrend.com

Власники гібридів Toyota зіткнулися з серйозним технічним дефектом, відомим як Cablegate, що призводить до виходу з ладу високовольтної системи. Проблема полягає в критичній вразливості роз’єму кабелю до корозії, усунення якої обходиться власникам у суму понад 5000 доларів. Попри попередні заяви автовиробника про успішне розвʼязання питання, з’явилися докази, що внесені зміни мали лише тимчасовий характер.

Про це написав Motor Biscuit.

Проблема залишилася

Технічна несправність була задокументована на моделях 2019–2022 років випуску. Через конструктивні особливості вода та дорожня сіль потрапляють безпосередньо у роз’єм заднього електродвигуна. Це спричиняє швидке руйнування металу, внаслідок чого гібридна система повністю вимикається. У багатьох випадках такий дефект робить запуск автомобіля неможливим, а заміна джгута проводів за межами гарантійного терміну лягає фінансовим тягарем на власників.

У 2022 році корпорація Toyota запевняла споживачів, що зміна конструкції роз’єму повністю усунула загрозу корозії. Однак нещодавні дії компанії викликали хвилю сумнівів.

Автовиробник без офіційних оголошень продовжив термін гарантійного покриття для моделей RAV4 Hybrid 2023–2024 років випуску. Клієнти та експерти вважають такий крок непрямим підтвердженням того, що оновлена деталь все ще залишається вразливою до зовнішнього впливу, а проблема не була розв’язана остаточно.

Які моделі постраждали

На цей час Toyota не ініціювала програму відкликання автомобілів для профілактичного ремонту, що змусило власників розпочати підготовку колективного позову.

Окрім моделі RAV4 Hybrid, аналогічні скарги на передчасну корозію високовольтних компонентів надходять від водіїв Toyota Venza, Highlander, а також Lexus NX.

Автовласники вимагають від компанії визнати дефект системним та забезпечити належний захист гібридних вузлів від агресивного середовища.