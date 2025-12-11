Два недоліки гібридного кросовера Toyota Corolla Cross

2026 Toyota Corolla Cross Фото: capitalone.com

Гібридний кросовер Toyota Corolla Cross 2026 модельного року продовжує зміцнювати позиції бренду в сегменті компактних SUV. Автомобільні експерти проаналізували характеристики новинки та сформували перелік її сильних і слабких сторін. Попри загальну привабливість моделі, потенційним власникам варто знати про певні компроміси.

Про це написав Motor Biscuit.

Головні недоліки

Першим суттєвим мінусом, на який звертають увагу оглядачі, є надмірний шум двигуна. Під час інтенсивного розгону, наприклад, при виїзді на шосе, 2-літровий 4-циліндровий двигун стає досить гучним. Це пов’язано з роботою безступеневої трансмісії (CVT), яка утримує високі оберти двигуна для забезпечення необхідної потужності. Звук мотора може здаватися грубим та нав'язливим, що знижує акустичний комфорт у салоні.

Другим недоліком названо обмежений простір на задньому ряду. Хоча передні сидіння забезпечують достатній комфорт, пасажирам заднього ряду може бути тісно. Простір для ніг там становить близько 81 см, що є доволі скромним показником для цього класу. Дорослі пасажири можуть відчувати дискомфорт під час тривалих поїздок, хоча для дітей місця цілком вистачить.

Три вагомі переваги