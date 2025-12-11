Відео
Головна Авто Названі два суттєві недоліки гібридної Toyota Corolla Cross

Названі два суттєві недоліки гібридної Toyota Corolla Cross

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 21:45
Два недоліки гібридного кросовера Toyota Corolla Cross
2026 Toyota Corolla Cross Фото: capitalone.com

Гібридний кросовер Toyota Corolla Cross 2026 модельного року продовжує зміцнювати позиції бренду в сегменті компактних SUV. Автомобільні експерти проаналізували характеристики новинки та сформували перелік її сильних і слабких сторін. Попри загальну привабливість моделі, потенційним власникам варто знати про певні компроміси.

Про це написав Motor Biscuit.

Головні недоліки

Першим суттєвим мінусом, на який звертають увагу оглядачі, є надмірний шум двигуна. Під час інтенсивного розгону, наприклад, при виїзді на шосе, 2-літровий 4-циліндровий двигун стає досить гучним. Це пов’язано з роботою безступеневої трансмісії (CVT), яка утримує високі оберти двигуна для забезпечення необхідної потужності. Звук мотора може здаватися грубим та нав'язливим, що знижує акустичний комфорт у салоні.

Другим недоліком названо обмежений простір на задньому ряду. Хоча передні сидіння забезпечують достатній комфорт, пасажирам заднього ряду може бути тісно. Простір для ніг там становить близько 81 см, що є доволі скромним показником для цього класу. Дорослі пасажири можуть відчувати дискомфорт під час тривалих поїздок, хоча для дітей місця цілком вистачить.

Найнадійніший японський гібридний кросовер сьогодні

Названо компактний кросовер надійніший за Toyota та Honda

Три вагомі переваги

  • Виняткова паливна економічність. Гібридна система забезпечує гарні показники витрати пального: близько 5,6 л/100 км у змішаному циклі (5,2 л/100 км у місті та 6,2 л/100 км на трасі). Це робить кросовер одним з найекономніших у своєму класі.
  • Покращена продуктивність. Гібридна версія значно потужніша за стандартну бензинову модель. Силова установка генерує 196 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8 секунд. Це робить авто більш динамічним та впевненим у міському потоці.
  • Повний привід у стандарті. На відміну від багатьох конкурентів, де за повний привід треба доплачувати, всі комплектації Corolla Cross Hybrid 2026 оснащуються електронною системою AWD вже у базовій версії.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
