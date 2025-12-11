Два недостатка гибридного кроссовера Toyota Corolla Cross

2026 Toyota Corolla Cross Фото: capitalone.com

Гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross 2026 модельного года продолжает укреплять позиции бренда в сегменте компактных SUV. Автомобильные эксперты проанализировали характеристики новинки и сформировали перечень ее сильных и слабых сторон. Несмотря на общую привлекательность модели, потенциальным владельцам стоит знать об определенных компромиссах.

Об этом написал Motor Biscuit.

Главные недостатки

Первым существенным минусом, на который обращают внимание обозреватели, является чрезмерный шум двигателя. Во время интенсивного разгона, например, при выезде на шоссе, 2-литровый 4-цилиндровый двигатель становится довольно громким. Это связано с работой бесступенчатой трансмиссии (CVT), которая удерживает высокие обороты двигателя для обеспечения необходимой мощности. Звук мотора может казаться грубым и навязчивым, что снижает акустический комфорт в салоне.

Вторым недостатком названо ограниченное пространство на заднем ряду. Хотя передние сиденья обеспечивают достаточный комфорт, пассажирам заднего ряда может быть тесно. Пространство для ног там составляет около 81 см, что является довольно скромным показателем для этого класса. Взрослые пассажиры могут испытывать дискомфорт во время длительных поездок, хотя для детей места вполне хватит.

Три весомых преимущества