Два недостатка гибридного кроссовера Toyota Corolla Cross

Гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross 2026 модельного года продолжает укреплять позиции бренда в сегменте компактных SUV. Автомобильные эксперты проанализировали характеристики новинки и сформировали перечень ее сильных и слабых сторон. Несмотря на общую привлекательность модели, потенциальным владельцам стоит знать об определенных компромиссах.
Об этом написал Motor Biscuit.
Главные недостатки
Первым существенным минусом, на который обращают внимание обозреватели, является чрезмерный шум двигателя. Во время интенсивного разгона, например, при выезде на шоссе, 2-литровый 4-цилиндровый двигатель становится довольно громким. Это связано с работой бесступенчатой трансмиссии (CVT), которая удерживает высокие обороты двигателя для обеспечения необходимой мощности. Звук мотора может казаться грубым и навязчивым, что снижает акустический комфорт в салоне.
Вторым недостатком названо ограниченное пространство на заднем ряду. Хотя передние сиденья обеспечивают достаточный комфорт, пассажирам заднего ряда может быть тесно. Пространство для ног там составляет около 81 см, что является довольно скромным показателем для этого класса. Взрослые пассажиры могут испытывать дискомфорт во время длительных поездок, хотя для детей места вполне хватит.
Три весомых преимущества
- Исключительная топливная экономичность. Гибридная система обеспечивает хорошие показатели расхода топлива: около 5,6 л/100 км в смешанном цикле (5,2 л/100 км в городе и 6,2 л/100 км на трассе). Это делает кроссовер одним из самых экономичных в своем классе.
- Улучшенная производительность. Гибридная версия значительно мощнее стандартной бензиновой модели. Силовая установка генерирует 196 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Это делает авто более динамичным и уверенным в городском потоке.
- Полный привод в стандарте. В отличие от многих конкурентов, где за полный привод надо доплачивать, все комплектации Corolla Cross Hybrid 2026 оснащаются электронной системой AWD уже в базовой версии.
