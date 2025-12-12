Відео
Головна Авто Корейський кросовер, кращий за Toyota RAV4 та Honda CR-V

Корейський кросовер, кращий за Toyota RAV4 та Honda CR-V

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 17:30
Чому корейський кросовер кращий за Toyota RAV4 та Honda CR-V
2026 Kia Sportage Фото: edmunds.com

На ринку компактних кросоверів склалася парадоксальна ситуація. Поки споживачі масово обирають перевірені часом Toyota RAV4 Hybrid або Honda CR-V Hybrid, поза їхньою увагою залишається модель, яка фактично перевершує лідерів за потужністю, паливною ефективністю та простором салону — Kia Sportage Hybrid.

Про це написав Top Speed.

Читайте також:

Переваги продуктивності

Основним аргументом на користь Kia Sportage Hybrid є силова установка. Автомобіль оснащений 1,6-літровим турбодвигуном у поєднанні з електромотором, що сумарно видає 227 к.с. та 350 Нм крутного моменту. Для порівняння, Toyota RAV4 Hybrid пропонує 219 к.с., а Honda CR-V Hybrid — лише 204 к.с. Завдяки цьому Sportage демонструє кращу динаміку, розганяючись до 100 км/год приблизно за 7,2 секунди, що швидше за обох японських конкурентів.

При вищій потужності корейський кросовер залишається напрочуд економічним. Заявлена витрата пального у змішаному циклі становить близько 5,5 літра на 100 км. Це дозволяє автомобілю долати понад 800 км на одному баку, що робить його одним з лідерів класу за запасом ходу.

Також читайте:

Рейтинг автомобілів Kia від кращих до гірших

Популярний кросовер Kia виходить з новим дизельним двигуном

Простір та технології

Sportage Hybrid пропонує найкращий у класі простір для ніг задніх пасажирів — 105 сантиметрів, що значно більше, ніж у Toyota RAV4 (96 см). Об'єм багажного відділення також вражає: 1118 літрів при піднятих сидіннях, що є рекордним показником для цього сегмента.

Інтер'єр автомобіля виглядає сучасніше завдяки використанню подвійних панорамних екранів діагоналлю 12,3 дюйма кожен (у вищих комплектаціях), які створюють єдиний цифровий кластер. Натомість конкуренти часто пропонують менші дисплеї або менш інтегровані рішення.

Надійність та вартість

Важливим фактором є ціна. Стартова вартість Kia Sportage Hybrid на американському ринку приблизно на 2000–3000 доларів нижча, ніж у прямих конкурентів від Toyota та Honda. При цьому рівень надійності моделі оцінюється високо: у рейтингу JD Power автомобіль отримав 83 бали зі 100 можливих, що підтверджує відсутність серйозних проблем з якістю.

Фахівці підсумовують, що домінування Toyota та Honda зумовлене здебільшого силою бренду та звичкою покупців, тоді як Kia Sportage Hybrid залишається недооціненим гравцем, який пропонує більше можливостей за менші гроші.

авто Південна Корея автомобіль характеристики Honda гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
