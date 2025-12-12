Видео
Главная Авто Корейский кроссовер, который лучше, чем Toyota RAV4 и Honda CR-V

Корейский кроссовер, который лучше, чем Toyota RAV4 и Honda CR-V

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 17:30
Почему корейский кроссовер лучше Toyota RAV4 и Honda CR-V
2026 Kia Sportage Фото: edmunds.com

На рынке компактных кроссоверов сложилась парадоксальная ситуация. Пока потребители массово выбирают проверенные временем Toyota RAV4 Hybrid или Honda CR-V Hybrid, вне их внимания остается модель, которая фактически превосходит лидеров по мощности, топливной эффективности и пространству салона — Kia Sportage Hybrid.

Об этом написал Top Speed.

Читайте также:

Преимущества производительности

Основным аргументом в пользу Kia Sportage Hybrid является силовая установка. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбодвигателем в сочетании с электромотором, суммарно выдающим 227 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Для сравнения, Toyota RAV4 Hybrid предлагает 219 л.с., а Honda CR-V Hybrid — всего 204 л.с. Благодаря этому Sportage демонстрирует лучшую динамику, разгоняясь до 100 км/ч примерно за 7,2 секунды, что быстрее обоих японских конкурентов.

При более высокой мощности корейский кроссовер остается на удивление экономичным. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет около 5,5 литра на 100 км. Это позволяет автомобилю преодолевать более 800 км на одном баке, что делает его одним из лидеров класса по запасу хода.

Также читайте:

Рейтинг автомобилей Kia от лучших к худшим

Популярный кроссовер Kia выходит с новым дизельным двигателем

Пространство и технологии

Sportage Hybrid предлагает лучшее в классе пространство для ног задних пассажиров — 105 сантиметров, что значительно больше, чем у Toyota RAV4 (96 см). Объем багажного отделения также впечатляет: 1118 литров при поднятых сиденьях, что является рекордным показателем для этого сегмента.

Интерьер автомобиля выглядит современнее благодаря использованию двойных панорамных экранов диагональю 12,3 дюйма каждый (в высших комплектациях), которые создают единый цифровой кластер. Зато конкуренты часто предлагают меньшие дисплеи или менее интегрированные решения.

Надежность и стоимость

Важным фактором является цена. Стартовая стоимость Kia Sportage Hybrid на американском рынке примерно на 2000-3000 долларов ниже, чем у прямых конкурентов от Toyota и Honda. При этом уровень надежности модели оценивается высоко: в рейтинге JD Power автомобиль получил 83 балла из 100 возможных, что подтверждает отсутствие серьезных проблем с качеством.

Специалисты заключают, что доминирование Toyota и Honda обусловлено в основном силой бренда и привычкой покупателей, тогда как Kia Sportage Hybrid остается недооцененным игроком, который предлагает больше возможностей за меньшие деньги.

авто Южная Корея автомобиль характеристики Honda гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
