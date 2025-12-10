Какие автомобили Kia ломаются последними: рейтинг надежности

2025 Kia Soul Фото: drive.com.au

Рейтинг надежности автомобилей Kia базируется на данных авторитетного агентства JD Power. В список вошли как бюджетные седаны, так и премиальные кроссоверы, которые получили самые высокие баллы за качество и беспроблемную эксплуатацию.

Безоговорочный лидер

Самую высокую оценку надежности от JD Power (88 баллов из 100) получил компактный кроссовер Kia Soul. Этот доступный и функциональный автомобиль предлагает просторный салон и высокий уровень безопасности.

Soul оснащается 2-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и демонстрирует умеренный расход топлива: примерно 7,6-7,8 л/100 км в смешанном цикле. Благодаря высокой оценке владельцев, Soul справедливо считается наиболее надежным автомобилем бренда в 2025 году.

Средняя группа

Второе место занимает седан Kia Forte (Cerato), который получил рейтинг 87/100. Топовая версия GT предлагает 201 л.с. и крутящий момент 264 Нм, потребляя около 7,6-7,8 л/100 км в смешанном цикле.

Оценку 86/100 разделили между собой кроссовер Kia Seltos и новый седан Kia K4. Seltos привлекает компактными размерами и выбором двигателей (до 264 Нм крутящего момента), а K4, заменивший Forte, сразу на старте продаж подтвердил высокое качество машин бренда, получив такой же высокий балл.

Популярные модели

Большой внедорожник Kia Telluride и среднеразмерный седан Kia K5 получили по 85 баллов из 100. Telluride, благодаря мощному V6 (355 Нм), демонстрирует расход около 10,2 л/100 км на трассе и остается одним из самых безопасных в классе. K5, в свою очередь, поражает динамикой: его более мощная версия GT выдает 422 Нм крутящего момента.

Кроссовер Kia Sportage, который считается одним из самых популярных в линейке, получил рейтинг 84/100. Базовая версия оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 327 Нм. Расход топлива в городе составляет примерно 9,4 л/100 км.

Мощный аутсайдер

Kia Sorento завершает рейтинг с показателем 81/100. Это все еще высокий результат для индустрии. Популярный кроссовер предлагает высокий уровень мощности (до 422 Нм) и широкий выбор комплектаций.

Бренд Kia прошел долгий путь от производителя бюджетных авто до одного из лидеров рынка, предлагая не только одни из лучших в отрасли гарантийных условий, но и надежные автомобили, независимо от их размера и ценовой категории.