Зачем Kia сняла с конвейера популярный кроссовер

Компания Kia объявила о прекращении производства кроссовера Soul. Для этого популярного автомобиля корейского бренда 2025 год станет последним. Производитель сообщил, что на дилерских площадках все еще доступны несколько тысяч единиц для тех, кто желает приобрести последний экземпляр.

История и целевая аудитория

Kia Soul дебютировал в 2009 году, и за три поколения компания продала более 1 500 000 этих автомобилей только в США.

Хотя Kia позиционировала модель как идеальный выбор для молодых жителей города, на самом деле он приобрел популярность среди покупателей старшего возраста благодаря высокой, вертикальной посадке водителя.

Причины снятия с конвейера

Решение о прекращении производства обусловлено несколькими факторами:

Падение продаж. Если в пиковый 2015 год было реализовано почти 150 000 единиц, то в прошлом году этот показатель составил лишь около 53 000 автомобилей.

Если в пиковый 2015 год было реализовано почти 150 000 единиц, то в прошлом году этот показатель составил лишь около 53 000 автомобилей. Изменение приоритетов. Сейчас "дойными коровами" Kia являются большие и прибыльные SUV, такие как Sportage, Sorento и Telluride.

Сейчас "дойными коровами" Kia являются большие и прибыльные SUV, такие как Sportage, Sorento и Telluride. Конкуренция внутри бренда . Появились модели, пересекающиеся по сегменту, в частности субкомпактный кроссовер Seltos и будущий хэтчбек K4, которые, вероятно, охватят бывших клиентов Soul.

. Появились модели, пересекающиеся по сегменту, в частности субкомпактный кроссовер Seltos и будущий хэтчбек K4, которые, вероятно, охватят бывших клиентов Soul. Экономическая целесообразность. Так как Soul производится в Корее, продажа дешевых импортных автомобилей в условиях действующих тарифов в США становится просто невыгодной.

Потеря доступного авто

Отмена Soul также отражает более широкую тенденцию в автоиндустрии. Soul был самым дешевым предложением Kia, его начальная цена составляла 21 395 долларов.

Исчезновение этого кроссовера означает потерю еще одного доступного и привлекательного нового автомобиля на рынке во времена высокой инфляции и стагнации заработной платы.