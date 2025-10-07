Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
Главная Авто Почему Kia прекратила производство популярного кроссовера

Почему Kia прекратила производство популярного кроссовера

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 20:40
Зачем Kia сняла с конвейера популярный кроссовер
2025 Kia Soul Фото: Kia

Компания Kia объявила о прекращении производства кроссовера Soul. Для этого популярного автомобиля корейского бренда 2025 год станет последним. Производитель сообщил, что на дилерских площадках все еще доступны несколько тысяч единиц для тех, кто желает приобрести последний экземпляр.

Об этом сообщил Motor1.

Реклама
Читайте также:

История и целевая аудитория

Kia Soul дебютировал в 2009 году, и за три поколения компания продала более 1 500 000 этих автомобилей только в США.

Хотя Kia позиционировала модель как идеальный выбор для молодых жителей города, на самом деле он приобрел популярность среди покупателей старшего возраста благодаря высокой, вертикальной посадке водителя.

Інтерʼєр Kia Soul 2025 року
Фото: Kia

Также читайте:

Основные проблемы автомобилей Kia с пробегом

Стоит ли купить подержанный Kia Sorento

Чем Kia заменит популярную в Украине модель Ceed

Причины снятия с конвейера

Решение о прекращении производства обусловлено несколькими факторами:

  • Падение продаж. Если в пиковый 2015 год было реализовано почти 150 000 единиц, то в прошлом году этот показатель составил лишь около 53 000 автомобилей.
  • Изменение приоритетов. Сейчас "дойными коровами" Kia являются большие и прибыльные SUV, такие как Sportage, Sorento и Telluride.
  • Конкуренция внутри бренда. Появились модели, пересекающиеся по сегменту, в частности субкомпактный кроссовер Seltos и будущий хэтчбек K4, которые, вероятно, охватят бывших клиентов Soul.
  • Экономическая целесообразность. Так как Soul производится в Корее, продажа дешевых импортных автомобилей в условиях действующих тарифов в США становится просто невыгодной.

Потеря доступного авто

Отмена Soul также отражает более широкую тенденцию в автоиндустрии. Soul был самым дешевым предложением Kia, его начальная цена составляла 21 395 долларов.

Исчезновение этого кроссовера означает потерю еще одного доступного и привлекательного нового автомобиля на рынке во времена высокой инфляции и стагнации заработной платы.

авто проблемы автомобиль продажа авто известные бренды
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации