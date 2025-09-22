Представлена замена популярного в Украине Kia Ceed

2025 Kia K4. Фото: caranddriver.com

Kia Ceed покинул европейский рынок, когда модель сняли с конвейера словацкого завода, освободив мощности для производства электромобилей. Однако полностью отказываться от бензиновых хэтчбеков корейский автопроизводитель пока не планирует. На смену Ceed приходит совершенно новая модель Kia K4 — ее продажи в Европе стартуют до конца этого года.

Больший и более современный

Новый хэтчбек K4 заметно превосходит своего предшественника Ceed по габаритам. Его длина составляет 4440 мм (на 130 мм больше), ширина — 1850 мм (на 50 мм больше), а колесная база выросла до 2720 мм (на 70 мм больше). Хотя автомобиль стал немного ниже, по своим размерам он выходит за рамки привычного гольф-класса, напоминая более крупные и солидные модели.

Внешний вид европейской версии K4 идентичен американской. Дизайн выполнен в современном фирменном стиле Kia.

Интерьер и оснащение

Интерьер K4 включает два широкоформатных экрана по 12,3 дюйма (для панели приборов и мультимедийной системы) и еще один 5,3-дюймовый экран для климат-контроля. Поддерживается интеграция Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфона уже в базовой комплектации. Среди опций — аудиосистема Harman/Kardon и сиденья из экокожи. Пакет электронных ассистентов включает адаптивный круиз-контроль и ключевые системы помощи водителю.

Силовая линейка

Для Европы K4 получит собственную гамму силовых агрегатов. Базовым станет 1-литровый турбомотор T-GDI мощностью 115 л.с., которого нет в американской версии. Он будет доступен с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом.

Также будут модификации с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. или 180 л.с., которые будут работать только с роботом. Дизельных версий не предусмотрено. Зато в 2026 году обещают полноценный гибрид.

Поставки K4 для европейского рынка будут осуществляться с мексиканского завода. Цены пока не объявлены, но обновленное оборудование и платформа указывают на то, что K4 будет дороже своего предшественника Ceed.