Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
Головна Авто Чим Kia замінить популярну в Україні модель Ceed

Чим Kia замінить популярну в Україні модель Ceed

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 15:20
Представлена заміна популярного в Україні Kia Ceed
2025 Kia K4. Фото: caranddriver.com

Kia Ceed залишив європейський ринок, коли модель зняли з конвеєра словацького заводу, звільнивши потужності для виробництва електромобілів. Однак повністю відмовлятися від бензинових хетчбеків корейський автовиробник поки не планує. На зміну Ceed приходить абсолютно нова модель Kia K4 — її продажі в Європі стартують до кінця цього року.

Про це написав AUTO.RIA.

Більший та сучасніший

Новий хетчбек K4 помітно перевершує свого попередника Ceed за габаритами. Його довжина становить 4440 мм (на 130 мм більше), ширина — 1850 мм (на 50 мм більше), а колісна база зросла до 2720 мм (на 70 мм більше). Хоча автомобіль став трохи нижчим, за своїми розмірами він виходить за рамки звичного гольф-класу, нагадуючи більші та солідніші моделі.

Зовнішній вигляд європейської версії K4 ідентичний американській. Дизайн виконаний у сучасному фірмовому стилі Kia.

Інтер’єр та оснащення

Інтер’єр K4 включає два широкоформатні екрани по 12,3 дюйма (для панелі приладів та мультимедійної системи) та ще один 5,3-дюймовий екран для клімат-контролю. Підтримується інтеграція Apple CarPlay та Android Auto, а також бездротова зарядка для смартфона вже в базовій комплектації. Серед опцій — аудіосистема Harman/Kardon та сидіння з екошкіри. Пакет електронних асистентів охоплює адаптивний круїз-контроль та ключові системи допомоги водієві.

Силова лінійка

Для Європи K4 отримає власну гаму силових агрегатів. Базовим стане 1-літровий турбомотор T-GDI потужністю 115 к.с., якого немає в американській версії. Він буде доступний з 6-ступеневою механікою або 7-ступеневим роботом.

Також будуть модифікації з 1,6-літровим турбомотором потужністю 150 к.с. або 180 к.с., які працюватимуть лише з роботом. Дизельних версій не передбачено. Натомість у 2026 році обіцяють повноцінний гібрид.

Постачання K4 для європейського ринку здійснюватимуть з мексиканського заводу. Ціни поки не оголошені, але оновлене обладнання та платформа вказують на те, що K4 буде дорожчим за свого попередника Ceed.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
