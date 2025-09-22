Представлена заміна популярного в Україні Kia Ceed

Чим Kia замінить популярну в Україні модель Ceed
Kia Ceed залишив європейський ринок, коли модель зняли з конвеєра словацького заводу, звільнивши потужності для виробництва електромобілів. Однак повністю відмовлятися від бензинових хетчбеків корейський автовиробник поки не планує. На зміну Ceed приходить абсолютно нова модель Kia K4 — її продажі в Європі стартують до кінця цього року.
Більший та сучасніший
Новий хетчбек K4 помітно перевершує свого попередника Ceed за габаритами. Його довжина становить 4440 мм (на 130 мм більше), ширина — 1850 мм (на 50 мм більше), а колісна база зросла до 2720 мм (на 70 мм більше). Хоча автомобіль став трохи нижчим, за своїми розмірами він виходить за рамки звичного гольф-класу, нагадуючи більші та солідніші моделі.
Зовнішній вигляд європейської версії K4 ідентичний американській. Дизайн виконаний у сучасному фірмовому стилі Kia.
Інтер’єр та оснащення
Інтер’єр K4 включає два широкоформатні екрани по 12,3 дюйма (для панелі приладів та мультимедійної системи) та ще один 5,3-дюймовий екран для клімат-контролю. Підтримується інтеграція Apple CarPlay та Android Auto, а також бездротова зарядка для смартфона вже в базовій комплектації. Серед опцій — аудіосистема Harman/Kardon та сидіння з екошкіри. Пакет електронних асистентів охоплює адаптивний круїз-контроль та ключові системи допомоги водієві.
Силова лінійка
Для Європи K4 отримає власну гаму силових агрегатів. Базовим стане 1-літровий турбомотор T-GDI потужністю 115 к.с., якого немає в американській версії. Він буде доступний з 6-ступеневою механікою або 7-ступеневим роботом.
Також будуть модифікації з 1,6-літровим турбомотором потужністю 150 к.с. або 180 к.с., які працюватимуть лише з роботом. Дизельних версій не передбачено. Натомість у 2026 році обіцяють повноцінний гібрид.
Постачання K4 для європейського ринку здійснюватимуть з мексиканського заводу. Ціни поки не оголошені, але оновлене обладнання та платформа вказують на те, що K4 буде дорожчим за свого попередника Ceed.
