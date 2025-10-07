Навіщо Kia зняла з конвеєра популярний кросовер

Чому Kia припинила виробництво популярного кросовера
Компанія Kia оголосила про припинення виробництва кросовера Soul. Для цього популярного автомобіля корейського бренду 2025 рік стане останнім . Виробник повідомив, що на дилерських майданчиках все ще доступні кілька тисяч одиниць для тих, хто бажає придбати останній екземпляр.
Історія та цільова аудиторія
Kia Soul дебютував у 2009 році, й за три покоління компанія продала понад 1 500 000 цих автомобілів лише у США.
Хоча Kia позиціонувала модель як ідеальний вибір для молодих мешканців міста, насправді він набув популярності серед покупців старшого віку завдяки високій, вертикальній посадці водія.
Причини зняття з конвеєра
Рішення про припинення виробництва зумовлене кількома факторами:
- Падіння продажів. Якщо у піковий 2015 рік було реалізовано майже 150 000 одиниць, то минулого року цей показник становив лише близько 53 000 автомобілів.
- Зміна пріоритетів. Зараз "дійними коровами" Kia є більші та прибутковіші SUV, такі як Sportage, Sorento та Telluride.
- Конкуренція всередині бренду. З'явилися моделі, що перетинаються за сегментом, зокрема субкомпактний кросовер Seltos та майбутній хетчбек K4, які, ймовірно, охоплять колишніх клієнтів Soul.
- Економічна доцільність. Позаяк Soul виробляється в Кореї, продаж дешевих імпортних автомобілів в умовах чинних тарифів в США стає просто невигідним.
Втрата доступного авто
Скасування Soul також відображає ширшу тенденцію в автоіндустрії. Soul був найдешевшою пропозицією Kia, його початкова ціна становила 21 395 доларів.
Зникнення цього кросовера означає втрату ще одного доступного та привабливого нового автомобіля на ринку у часи високої інфляції та стагнації заробітної плати.
