Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ — звернення
Головна Авто Чому Kia припинила виробництво популярного кросовера

Чому Kia припинила виробництво популярного кросовера

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 20:40
Навіщо Kia зняла з конвеєра популярний кросовер
2025 Kia Soul Фото: Kia

Компанія Kia оголосила про припинення виробництва кросовера Soul. Для цього популярного автомобіля корейського бренду 2025 рік стане останнім . Виробник повідомив, що на дилерських майданчиках все ще доступні кілька тисяч одиниць для тих, хто бажає придбати останній екземпляр.

Про це повідомив Motor1.

Історія та цільова аудиторія

Kia Soul дебютував у 2009 році, й за три покоління компанія продала понад 1 500 000 цих автомобілів лише у США.

Хоча Kia позиціонувала модель як ідеальний вибір для молодих мешканців міста, насправді він набув популярності серед покупців старшого віку завдяки високій, вертикальній посадці водія.

Інтерʼєр Kia Soul 2025 року
Фото: Kia

Основні проблеми автомобілів Kia з пробігом

Чи варто купити вживаний Kia Sorento

Чим Kia замінить популярну в Україні модель Ceed

Причини зняття з конвеєра

Рішення про припинення виробництва зумовлене кількома факторами:

  • Падіння продажів. Якщо у піковий 2015 рік було реалізовано майже 150 000 одиниць, то минулого року цей показник становив лише близько 53 000 автомобілів.
  • Зміна пріоритетів. Зараз "дійними коровами" Kia є більші та прибутковіші SUV, такі як Sportage, Sorento та Telluride.
  • Конкуренція всередині бренду. З'явилися моделі, що перетинаються за сегментом, зокрема субкомпактний кросовер Seltos та майбутній хетчбек K4, які, ймовірно, охоплять колишніх клієнтів Soul.
  • Економічна доцільність. Позаяк Soul виробляється в Кореї, продаж дешевих імпортних автомобілів в умовах чинних тарифів в США стає просто невигідним.

Втрата доступного авто

Скасування Soul також відображає ширшу тенденцію в автоіндустрії. Soul був найдешевшою пропозицією Kia, його початкова ціна становила 21 395 доларів.

Зникнення цього кросовера означає втрату ще одного доступного та привабливого нового автомобіля на ринку у часи високої інфляції та стагнації заробітної плати.

авто проблеми автомобіль продаж авто відомі бренди
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
