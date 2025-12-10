Які автомобілі Kia ламаються останніми: рейтинг надійності

2025 Kia Soul Фото: drive.com.au

Рейтинг надійності автомобілів Kia базується на даних авторитетного агентства JD Power. До списку увійшли як бюджетні седани, так і преміальні кросовери, які отримали найвищі бали за якість та безпроблемну експлуатацію.

Беззаперечний лідер

Найвищу оцінку надійності від JD Power (88 балів зі 100) отримав компактний кросовер Kia Soul. Цей доступний та функціональний автомобіль пропонує просторий салон та високий рівень безпеки.

Soul оснащується 2-літровим двигуном потужністю 147 к.с. та демонструє помірну витрату пального: приблизно 7,6–7,8 л/100 км у змішаному циклі. Завдяки високій оцінці власників, Soul справедливо вважається найбільш надійним автомобілем бренду у 2025 році.

Середня група

Друге місце займає седан Kia Forte (Cerato), який отримав рейтинг 87/100. Топова версія GT пропонує 201 к.с. та крутний момент 264 Нм, споживаючи близько 7,6–7,8 л/100 км у змішаному циклі.

Оцінку 86/100 розділили між собою кросовер Kia Seltos та новий седан Kia K4. Seltos приваблює компактними розмірами та вибором двигунів (до 264 Нм крутного моменту), а K4, що замінив Forte, одразу на старті продажів підтвердив високу якість машин бренду, отримавши такий же високий бал.

Популярні моделі

Великий позашляховик Kia Telluride та середньорозмірний седан Kia K5 отримали по 85 балів зі 100. Telluride, завдяки потужному V6 (355 Нм), демонструє витрату близько 10,2 л/100 км на трасі та залишається одним з найбезпечніших у класі. K5, своєю чергою, вражає динамікою: його потужніша версія GT видає 422 Нм крутного моменту.

Кросовер Kia Sportage, який вважається одним з найпопулярніших у лінійці, отримав рейтинг 84/100. Базова версія оснащується 2,5-літровим двигуном потужністю 187 к.с. та крутним моментом 327 Нм. Витрата пального у місті становить приблизно 9,4 л/100 км.

Потужний аутсайдер

Kia Sorento завершує рейтинг з показником 81/100. Це все ще високий результат для індустрії. Популярний кросовер пропонує високий рівень потужності (до 422 Нм) та широкий вибір комплектацій.

Бренд Kia пройшов довгий шлях від виробника бюджетних авто до одного з лідерів ринку, пропонуючи не лише одні з найкращих у галузі гарантійних умов, але й надійні автомобілі, незалежно від їхнього розміру та цінової категорії.