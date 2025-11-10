Популярный кроссовер Kia получит новый автомат и дизельный двигатель

2026 Kia Seltos Фото: edmunds.com

Компактный кроссовер Kia Seltos вскоре должен сменить поколение, и предлагает существенные обновления как в дизайне, так и в технической части. Кроме современной внешности, главным изменением станет сочетание дизельного двигателя с новой 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Об этом сообщил Autocentre.

Новый дизайн

Первые тестовые экземпляры обновленного компактного кроссовера Kia Seltos уже начали свои испытания на дорогах общего пользования, где их и удалось запечатлеть объективам фотошпионов.

Новый Kia Seltos на шпионской фотографии. Фото: rushline.com

Рассмотреть детали внешних изменений пока достаточно сложно, поскольку автомобили покрыты плотным защитным камуфляжем. Кроме того, на передней и задней частях установлены дополнительные конструкции, существенно скрывающие настоящие очертания автомобиля.

Несмотря на такую защиту, уже сейчас можно отметить наличие абсолютно новых фар главного света и заметно переработанный передний бампер, в конструкцию которого интегрирован широкий воздухозаборник. Также установлены другие колесные диски с заметно более современным дизайном.

Технические обновления

Самое долгожданное изменение скрыто под капотом обновленного Seltos. Согласно данным инсайдеров, речь идет о 1,5-литровом дизельном двигателе, мощностью 116 л.с. Агрегат впервые в истории модели будет работать в паре с инновационной 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это станет настоящим технологическим прорывом для модельного ряда Seltos, поскольку в настоящее время дизельная версия кроссовера доступна для покупателей исключительно с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Внедрение современной установки имеет сразу несколько существенных преимуществ.