Популярный кроссовер Kia получит новый автомат и дизельный двигатель

Популярный кроссовер Kia выходит с новым дизельным двигателем
Компактный кроссовер Kia Seltos вскоре должен сменить поколение, и предлагает существенные обновления как в дизайне, так и в технической части. Кроме современной внешности, главным изменением станет сочетание дизельного двигателя с новой 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Об этом сообщил Autocentre.
Новый дизайн
Первые тестовые экземпляры обновленного компактного кроссовера Kia Seltos уже начали свои испытания на дорогах общего пользования, где их и удалось запечатлеть объективам фотошпионов.
Рассмотреть детали внешних изменений пока достаточно сложно, поскольку автомобили покрыты плотным защитным камуфляжем. Кроме того, на передней и задней частях установлены дополнительные конструкции, существенно скрывающие настоящие очертания автомобиля.
Несмотря на такую защиту, уже сейчас можно отметить наличие абсолютно новых фар главного света и заметно переработанный передний бампер, в конструкцию которого интегрирован широкий воздухозаборник. Также установлены другие колесные диски с заметно более современным дизайном.
Также читайте:
Пять худших автомобильных двигателей KIA
Почему Kia прекратила производство популярного кроссовера
Стоит ли купить подержанный Kia Ceed
Технические обновления
Самое долгожданное изменение скрыто под капотом обновленного Seltos. Согласно данным инсайдеров, речь идет о 1,5-литровом дизельном двигателе, мощностью 116 л.с. Агрегат впервые в истории модели будет работать в паре с инновационной 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это станет настоящим технологическим прорывом для модельного ряда Seltos, поскольку в настоящее время дизельная версия кроссовера доступна для покупателей исключительно с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.
Внедрение современной установки имеет сразу несколько существенных преимуществ.
- Во-первых, с этой трансмиссией кроссовер Kia Seltos станет заметно экономичнее в потреблении топлива и динамичнее в вождении.
- Во-вторых, 7-ступенчатый автомат позволит эффективнее распределять обороты двигателя, что, в свою очередь, приведет к снижению общего уровня шума в салоне и сделает автомобиль более экологичным благодаря оптимизации работы двигателя.
Читайте Новини.LIVE!