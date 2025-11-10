Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Популярный кроссовер Kia выходит с новым дизельным двигателем

Популярный кроссовер Kia выходит с новым дизельным двигателем

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 15:20
обновлено: 12:50
Популярный кроссовер Kia получит новый автомат и дизельный двигатель
2026 Kia Seltos Фото: edmunds.com

Компактный кроссовер Kia Seltos вскоре должен сменить поколение, и предлагает существенные обновления как в дизайне, так и в технической части. Кроме современной внешности, главным изменением станет сочетание дизельного двигателя с новой 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Об этом сообщил Autocentre.

Реклама
Читайте также:

Новый дизайн

Первые тестовые экземпляры обновленного компактного кроссовера Kia Seltos уже начали свои испытания на дорогах общего пользования, где их и удалось запечатлеть объективам фотошпионов.

Новий Kia Seltos на шпигунській фотографії
Новый Kia Seltos на шпионской фотографии. Фото: rushline.com

Рассмотреть детали внешних изменений пока достаточно сложно, поскольку автомобили покрыты плотным защитным камуфляжем. Кроме того, на передней и задней частях установлены дополнительные конструкции, существенно скрывающие настоящие очертания автомобиля.

Несмотря на такую защиту, уже сейчас можно отметить наличие абсолютно новых фар главного света и заметно переработанный передний бампер, в конструкцию которого интегрирован широкий воздухозаборник. Также установлены другие колесные диски с заметно более современным дизайном.

Также читайте:

Пять худших автомобильных двигателей KIA

Почему Kia прекратила производство популярного кроссовера

Стоит ли купить подержанный Kia Ceed

Технические обновления

Самое долгожданное изменение скрыто под капотом обновленного Seltos. Согласно данным инсайдеров, речь идет о 1,5-литровом дизельном двигателе, мощностью 116 л.с. Агрегат впервые в истории модели будет работать в паре с инновационной 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это станет настоящим технологическим прорывом для модельного ряда Seltos, поскольку в настоящее время дизельная версия кроссовера доступна для покупателей исключительно с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Внедрение современной установки имеет сразу несколько существенных преимуществ.

  • Во-первых, с этой трансмиссией кроссовер Kia Seltos станет заметно экономичнее в потреблении топлива и динамичнее в вождении.
  • Во-вторых, 7-ступенчатый автомат позволит эффективнее распределять обороты двигателя, что, в свою очередь, приведет к снижению общего уровня шума в салоне и сделает автомобиль более экологичным благодаря оптимизации работы двигателя.

авто технологии автомобиль дизтопливо Мотор двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации