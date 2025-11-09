Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить подержанный Kia Ceed

Стоит ли купить подержанный Kia Ceed

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 17:40
обновлено: 20:55
Подержанный Kia Ceed: стоит ли купить
Kia Ceed II Фото: carwow.co.uk

Корейские производители, в частности Kia, сделали значительный вклад в европейский рынок, предлагая автомобили, которые по качеству не уступают японским. Модель Kia Ceed второго поколения (2012-2018) стала чрезвычайно успешной в сегменте С, привлекая потребителей надежностью, качественным салоном и сбалансированными ходовыми характеристиками.

Об этом написал Autokult.

Реклама
Читайте также:

Что это за авто

Kia Ceed II (2012-2018) — компактный автомобиль, который дебютировал вместе с Volkswagen Golf и Toyota Auris, предлагая схожие ходовые характеристики и размеры.

Он имеет классический, но агрессивный дизайн, достаточно места для пассажиров, а объем багажника составляет 380 литров (528 в универсале). Эргономика интерьера превосходная, а в более дорогих комплектациях (L, XL) качество материалов высокое.

Какой двигатель выбрать

  • 1.4 MPI. Наименее проблемный и самый дешевый в эксплуатации (расход около 7 л/100 км). Его простая конструкция с цепным ГРМ позволяет легко установить ГБО.
  • 1.6 GDI. Производительнее 1.4, но не подходит для установки ГБО, а ранние версии страдали от проблем с заклиниванием. Требует внимания к состоянию и качеству масла.
  • Дизельные 1.4 CRDI и 1.6 CRDI. Очень ценятся за надежность. Преимущество 1.6 CRDI (110 и 128 л.с.) в том, что он не имеет двухмассового маховика, что значительно упрощает и удешевляет эксплуатацию. Главная проблема дизелей — склонность цепи ГРМ к растяжению (требует проверки каждые 40 000-50 000 км).

Также читайте:

Основные проблемы подержанных автомобилей Kia

Стоит ли купить подержанный Kia Sorento

Toyota, Kia и другие собранные в Китае авто: чем они отличаются

Типичные неисправности

Серьезных структурных дефектов модель не имеет, но были многочисленные сервисные кампании из-за низкого качества сборки на заводе (замена уплотнителей дверей, проблемы со стеклоочистителями).

  • Электроника. Возможно мерцание светодиодных дневных ходовых огней (проблема в контроллерах).
  • Коррозия. Владельцы подержанных авто все чаще замечают коррозию по краям листового металла.
  • Коробка передач. Лучше избегать коробки с двойным сцеплением из-за риска дорогостоящего ремонта. Рекомендуется надежный классический автомат или долговечная механика.
  • Подвеска. Не особо долговечна, но ремонт дешевый. Чаще всего заменяются стойки стабилизатора и рулевые тяги. Задняя многорычажная подвеска очень надежна.

Средние цены в Украине

Средняя цена на подержанный автомобиль Kia Ceed II (2012-2018) в Украине составляет примерно 8930 долларов.

Цены могут варьироваться в зависимости от типа топлива, пробега и комплектации:

  • дизель: около 7413 долларов;
  • бензин: около 7791 долларов;
  • ГБО/бензин: около 6560 долларов.

ремонт авто проблемы советы автомобиль двигатель подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации