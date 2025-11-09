Подержанный Kia Ceed: стоит ли купить

Kia Ceed II Фото: carwow.co.uk

Корейские производители, в частности Kia, сделали значительный вклад в европейский рынок, предлагая автомобили, которые по качеству не уступают японским. Модель Kia Ceed второго поколения (2012-2018) стала чрезвычайно успешной в сегменте С, привлекая потребителей надежностью, качественным салоном и сбалансированными ходовыми характеристиками.

Об этом написал Autokult.

Реклама

Читайте также:

Что это за авто

Kia Ceed II (2012-2018) — компактный автомобиль, который дебютировал вместе с Volkswagen Golf и Toyota Auris, предлагая схожие ходовые характеристики и размеры.

Он имеет классический, но агрессивный дизайн, достаточно места для пассажиров, а объем багажника составляет 380 литров (528 в универсале). Эргономика интерьера превосходная, а в более дорогих комплектациях (L, XL) качество материалов высокое.

Какой двигатель выбрать

1.4 MPI. Наименее проблемный и самый дешевый в эксплуатации (расход около 7 л/100 км). Его простая конструкция с цепным ГРМ позволяет легко установить ГБО.

Наименее проблемный и самый дешевый в эксплуатации (расход около 7 л/100 км). Его простая конструкция с цепным ГРМ позволяет легко установить ГБО. 1.6 GDI. Производительнее 1.4, но не подходит для установки ГБО, а ранние версии страдали от проблем с заклиниванием. Требует внимания к состоянию и качеству масла.

Производительнее 1.4, но не подходит для установки ГБО, а ранние версии страдали от проблем с заклиниванием. Требует внимания к состоянию и качеству масла. Дизельные 1.4 CRDI и 1.6 CRDI. Очень ценятся за надежность. Преимущество 1.6 CRDI (110 и 128 л.с.) в том, что он не имеет двухмассового маховика, что значительно упрощает и удешевляет эксплуатацию. Главная проблема дизелей — склонность цепи ГРМ к растяжению (требует проверки каждые 40 000-50 000 км).

Также читайте:

Основные проблемы подержанных автомобилей Kia

Стоит ли купить подержанный Kia Sorento

Toyota, Kia и другие собранные в Китае авто: чем они отличаются

Типичные неисправности

Серьезных структурных дефектов модель не имеет, но были многочисленные сервисные кампании из-за низкого качества сборки на заводе (замена уплотнителей дверей, проблемы со стеклоочистителями).

Электроника. Возможно мерцание светодиодных дневных ходовых огней (проблема в контроллерах).

Возможно мерцание светодиодных дневных ходовых огней (проблема в контроллерах). Коррозия. Владельцы подержанных авто все чаще замечают коррозию по краям листового металла.

Владельцы подержанных авто все чаще замечают коррозию по краям листового металла. Коробка передач. Лучше избегать коробки с двойным сцеплением из-за риска дорогостоящего ремонта. Рекомендуется надежный классический автомат или долговечная механика.

Лучше избегать коробки с двойным сцеплением из-за риска дорогостоящего ремонта. Рекомендуется надежный классический автомат или долговечная механика. Подвеска. Не особо долговечна, но ремонт дешевый. Чаще всего заменяются стойки стабилизатора и рулевые тяги. Задняя многорычажная подвеска очень надежна.

Средние цены в Украине

Средняя цена на подержанный автомобиль Kia Ceed II (2012-2018) в Украине составляет примерно 8930 долларов.

Цены могут варьироваться в зависимости от типа топлива, пробега и комплектации: