Вживаний Kia Ceed: чи варто купити

Чи варто купити вживаний Kia Ceed
Корейські виробники, зокрема Kia, зробили значний внесок у європейський ринок, пропонуючи автомобілі, які за якістю не поступаються японським. Модель Kia Ceed другого покоління (2012–2018) стала надзвичайно успішною в сегменті С, приваблюючи споживачів надійністю, якісним салоном та збалансованими ходовими характеристиками.
Про це написав Autokult.
Що це за авто
Kia Ceed II (2012–2018) — компактний автомобіль, який дебютував разом із Volkswagen Golf та Toyota Auris, пропонуючи схожі ходові характеристики та розміри.
Він має класичний, але агресивний дизайн, достатньо місця для пасажирів, а об’єм багажника становить 380 літрів (528 в універсалі). Ергономіка інтер'єру чудова, а в дорожчих комплектаціях (L, XL) якість матеріалів висока.
Який двигун обрати
- 1.4 MPI. Найменш проблемний та найдешевший в експлуатації (витрата близько 7 л/100 км). Його проста конструкція з ланцюговим ГРМ дозволяє легко встановити ГБО.
- 1.6 GDI. Продуктивніший за 1.4, але не підходить для встановлення ГБО, а ранні версії страждали від проблем з заклинюванням. Потребує уваги до стану та якості оливи.
- Дизельні 1.4 CRDI та 1.6 CRDI. Дуже цінуються за надійність. Перевага 1.6 CRDI (110 та 128 к.с.) в тому, що він не має двомасового маховика, що значно спрощує та здешевлює експлуатацію. Головна проблема дизелів — схильність ланцюга ГРМ до розтягування (потребує перевірки кожні 40 000–50 000 км).
Також читайте:
Основні проблеми вживаних автомобілів Kia
Чи варто купити вживаний Kia Sorento
Toyota, Kia та інші зібрані в Китаї авто: чим вони відрізняються
Поширені несправності
Серйозних структурних дефектів модель не має, але були численні сервісні кампанії через низьку якість збірки на заводі (заміна ущільнювачів дверей, проблеми зі склоочисниками).
- Електроніка. Можливе мерехтіння світлодіодних денних ходових вогнів (проблема в контролерах).
- Корозія. Власники старих авто все частіше помічають корозію по краях листового металу.
- Коробка передач. Краще уникати коробки з подвійним зчепленням через ризик дорогого ремонту. Рекомендується надійний класичний автомат або довговічна механіка.
- Підвіска. Не особливо довговічна, але ремонт дешевий. Найчастіше замінюються стійки стабілізатора та рульові тяги. Задня багатоважільна підвіска дуже надійна.
Середні ціни в Україні
Середня ціна на вживаний автомобіль Kia Ceed II (2012–2018) в Україні становить приблизно 8930 доларів.
Ціни можуть варіюватися залежно від типу палива, пробігу та комплектації:
- дизель: близько 7413 доларів;
- бензин: близько 7791 доларів;
- ГБО/бензин: близько 6560 доларів.
Читайте Новини.LIVE!