Чи варто купити вживаний Kia Ceed

Чи варто купити вживаний Kia Ceed

Дата публікації: 9 листопада 2025 17:40
Оновлено: 20:55
Вживаний Kia Ceed: чи варто купити
Kia Ceed II Фото: carwow.co.uk

Корейські виробники, зокрема Kia, зробили значний внесок у європейський ринок, пропонуючи автомобілі, які за якістю не поступаються японським. Модель Kia Ceed другого покоління (2012–2018) стала надзвичайно успішною в сегменті С, приваблюючи споживачів надійністю, якісним салоном та збалансованими ходовими характеристиками.

Про це написав Autokult.

Що це за авто

Kia Ceed II (2012–2018) — компактний автомобіль, який дебютував разом із Volkswagen Golf та Toyota Auris, пропонуючи схожі ходові характеристики та розміри.

Він має класичний, але агресивний дизайн, достатньо місця для пасажирів, а об’єм багажника становить 380 літрів (528 в універсалі). Ергономіка інтер'єру чудова, а в дорожчих комплектаціях (L, XL) якість матеріалів висока.

Який двигун обрати

  • 1.4 MPI. Найменш проблемний та найдешевший в експлуатації (витрата близько 7 л/100 км). Його проста конструкція з ланцюговим ГРМ дозволяє легко встановити ГБО.
  • 1.6 GDI. Продуктивніший за 1.4, але не підходить для встановлення ГБО, а ранні версії страждали від проблем з заклинюванням. Потребує уваги до стану та якості оливи.
  • Дизельні 1.4 CRDI та 1.6 CRDI. Дуже цінуються за надійність. Перевага 1.6 CRDI (110 та 128 к.с.) в тому, що він не має двомасового маховика, що значно спрощує та здешевлює експлуатацію. Головна проблема дизелів — схильність ланцюга ГРМ до розтягування (потребує перевірки кожні 40 000–50 000 км).



Поширені несправності

Серйозних структурних дефектів модель не має, але були численні сервісні кампанії через низьку якість збірки на заводі (заміна ущільнювачів дверей, проблеми зі склоочисниками).

  • Електроніка. Можливе мерехтіння світлодіодних денних ходових вогнів (проблема в контролерах).
  • Корозія. Власники старих авто все частіше помічають корозію по краях листового металу.
  • Коробка передач. Краще уникати коробки з подвійним зчепленням через ризик дорогого ремонту. Рекомендується надійний класичний автомат або довговічна механіка.
  • Підвіска. Не особливо довговічна, але ремонт дешевий. Найчастіше замінюються стійки стабілізатора та рульові тяги. Задня багатоважільна підвіска дуже надійна.

Середні ціни в Україні

Середня ціна на вживаний автомобіль Kia Ceed II (2012–2018) в Україні становить приблизно 8930 доларів.

Ціни можуть варіюватися залежно від типу палива, пробігу та комплектації:

  • дизель: близько 7413 доларів;
  • бензин: близько 7791 доларів;
  • ГБО/бензин: близько 6560 доларів.

ремонт авто проблеми поради автомобіль двигун вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
