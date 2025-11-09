Вживаний Kia Ceed: чи варто купити

Kia Ceed II Фото: carwow.co.uk

Корейські виробники, зокрема Kia, зробили значний внесок у європейський ринок, пропонуючи автомобілі, які за якістю не поступаються японським. Модель Kia Ceed другого покоління (2012–2018) стала надзвичайно успішною в сегменті С, приваблюючи споживачів надійністю, якісним салоном та збалансованими ходовими характеристиками.

Що це за авто

Kia Ceed II (2012–2018) — компактний автомобіль, який дебютував разом із Volkswagen Golf та Toyota Auris, пропонуючи схожі ходові характеристики та розміри.

Він має класичний, але агресивний дизайн, достатньо місця для пасажирів, а об’єм багажника становить 380 літрів (528 в універсалі). Ергономіка інтер'єру чудова, а в дорожчих комплектаціях (L, XL) якість матеріалів висока.

Який двигун обрати

Поширені несправності

Серйозних структурних дефектів модель не має, але були численні сервісні кампанії через низьку якість збірки на заводі (заміна ущільнювачів дверей, проблеми зі склоочисниками).

Краще уникати коробки з подвійним зчепленням через ризик дорогого ремонту. Рекомендується надійний класичний автомат або довговічна механіка. Підвіска. Не особливо довговічна, але ремонт дешевий. Найчастіше замінюються стійки стабілізатора та рульові тяги. Задня багатоважільна підвіска дуже надійна.

Середні ціни в Україні

Середня ціна на вживаний автомобіль Kia Ceed II (2012–2018) в Україні становить приблизно 8930 доларів.

Ціни можуть варіюватися залежно від типу палива, пробігу та комплектації: