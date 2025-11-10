Відео
Популярний кросовер Kia виходить з новим дизельним двигуном

Популярний кросовер Kia виходить з новим дизельним двигуном

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 15:20
Оновлено: 12:50
Популярний кросовер Kia отримає новий автомат та дизельний двигун
2026 Kia Seltos Фото: edmunds.com

Компактний кросовер Kia Seltos незабаром має змінити покоління, та пропонує суттєві оновлення як у дизайні, так й у технічній частині. Окрім сучаснішої зовнішності, головною зміною стане поєднання дизельного двигуна з новою 7-ступеневою автоматичною трансмісією.

Про це повідомив Autocentre.

Технічні оновлення

Найбільш довгоочікувана зміна прихована під капотом оновленого Seltos. Згідно з даними інсайдерів, йдеться про 1,5-літровий дизельний двигун, потужністю 116 к.с. Агрегат вперше в історії моделі працюватиме у парі з інноваційною 7-ступеневою автоматичною коробкою передач. Це стане справжнім технологічним проривом для модельного ряду Seltos, позаяк на цей час дизельна версія кросовера доступна для покупців виключно з 6-ступеневою механічною або автоматичною коробкою передач.

Запровадження сучасної установки має одразу кілька суттєвих переваг.

  • По-перше, з цією трансмісією кросовер Kia Seltos стане помітно економічнішим у споживанні пального та динамічнішим у водінні.
  • По-друге, 7-ступеневий автомат дозволить ефективніше розподіляти оберти двигуна, що, у свою чергу, призведе до зниження загального рівня шуму в салоні та зробить автомобіль більш екологічним завдяки оптимізації роботи двигуна.

авто технології автомобіль дизпаливо Мотор двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
