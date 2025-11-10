Популярний кросовер Kia отримає новий автомат та дизельний двигун

2026 Kia Seltos Фото: edmunds.com

Компактний кросовер Kia Seltos незабаром має змінити покоління, та пропонує суттєві оновлення як у дизайні, так й у технічній частині. Окрім сучаснішої зовнішності, головною зміною стане поєднання дизельного двигуна з новою 7-ступеневою автоматичною трансмісією.

Про це повідомив Autocentre.

Новий дизайн

Перші тестові екземпляри оновленого компактного кросовера Kia Seltos вже розпочали свої випробування на дорогах загального користування, де їх і вдалося зафіксувати об'єктивам фотошпигунів.

Новий Kia Seltos на шпигунській світлині. Фото: rushline.com

Роздивитися деталі зовнішніх змін наразі досить складно, позаяк автомобілі вкриті щільним захисним камуфляжем. Крім того, на передній та задній частинах встановлені додаткові конструкції, що суттєво приховують справжні обриси автомобіля.

Попри такий захист, вже зараз можна відзначити наявність абсолютно нових фар головного світла та помітно перероблений передній бампер, в конструкцію якого інтегрований широкий повітрозабірник. Також встановлені інші колісні диски з помітно сучаснішим дизайном.

Технічні оновлення

Найбільш довгоочікувана зміна прихована під капотом оновленого Seltos. Згідно з даними інсайдерів, йдеться про 1,5-літровий дизельний двигун, потужністю 116 к.с. Агрегат вперше в історії моделі працюватиме у парі з інноваційною 7-ступеневою автоматичною коробкою передач. Це стане справжнім технологічним проривом для модельного ряду Seltos, позаяк на цей час дизельна версія кросовера доступна для покупців виключно з 6-ступеневою механічною або автоматичною коробкою передач.

Запровадження сучасної установки має одразу кілька суттєвих переваг.