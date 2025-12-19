Видео
Главная Авто Toyota не смогла решить проблему RAV4 на 5000 долларов

Toyota не смогла решить проблему RAV4 на 5000 долларов

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 11:10
Toyota RAV4 имеет проблему на 5000 долларов
2024 Toyota RAV4 Hybrid Фото: motortrend.com

Владельцы гибридов Toyota столкнулись с серьезным техническим дефектом, известным как Cablegate, приводящим к выходу из строя высоковольтной системы. Проблема заключается в критической уязвимости разъема кабеля к коррозии, устранение которой обходится владельцам в сумму более 5000 долларов. Несмотря на предыдущие заявления автопроизводителя об успешном решении вопроса, появились доказательства, что внесенные изменения носили лишь временный характер.

Об этом написал Motor Biscuit.

Проблема осталась

Техническая неисправность была задокументирована на моделях 2019-2022 годов выпуска. Из-за конструктивных особенностей вода и дорожная соль попадают непосредственно в разъем заднего электродвигателя. Это вызывает быстрое разрушение металла, в результате чего гибридная система полностью выключается. Во многих случаях такой дефект делает запуск автомобиля невозможным, а замена жгута проводов за пределами гарантийного срока ложится финансовым бременем на владельцев.

В 2022 году корпорация Toyota уверяла потребителей, что изменение конструкции разъема полностью устранило угрозу коррозии. Однако недавние действия компании вызвали волну сомнений.

Автопроизводитель без официальных объявлений продлил срок гарантийного покрытия для моделей RAV4 Hybrid 2023-2024 годов выпуска. Клиенты и эксперты считают такой шаг косвенным подтверждением того, что обновленная деталь все еще остается уязвимой к внешнему воздействию, а проблема не была решена окончательно.

Корейский кроссовер, который лучше Toyota RAV4 и Honda CR-V

Названы два существенных недостатка гибридной Toyota Corolla Cross

Какие модели пострадали

В настоящее время Toyota не инициировала программу отзыва автомобилей для профилактического ремонта, что заставило владельцев начать подготовку коллективного иска.

Кроме модели RAV4 Hybrid, аналогичные жалобы на преждевременную коррозию высоковольтных компонентов поступают от водителей Toyota Venza, Highlander, а также Lexus NX.

Автовладельцы требуют от компании признать дефект системным и обеспечить надлежащую защиту гибридных узлов от агрессивной среды.

ремонт авто проблемы автомобиль гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
