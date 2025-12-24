Новый Toyota RAV4: почему кроссовер потерял популярную версию

2026 Toyota RAV4 Фото: motortrend.com

Новая генерация Toyota RAV4 2026 года претерпела существенную трансформацию, которая в корне изменит подход к выбору этого кроссовера. Производитель полностью изъял из линейки традиционные бензиновые версии, сделав ставку исключительно на электрифицированные силовые установки.

Бензиновый двигатель

Самой большой потерей для модели 2026 года стал 2,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель, который работал без электрической поддержки. Этот агрегат был базовым для кроссовера на протяжении многих лет, предлагая простоту и надежность для тех, кто не желал переплачивать за сложные технологии.

Отказ от этой опции ставит RAV4 в один ряд с новой Toyota Camry, которая также перешла исключительно на гибридную тягу, однако оставляет конкурентов, таких как Honda CR-V и Hyundai Tucson, в более выгодном положении, поскольку они до сих пор предлагают чисто бензиновые варианты.

Гибридные силовые агрегаты

Отныне выбор покупателей ограничен двумя типами установок: стандартным гибридом (HEV) и плагин-гибридом RAV4 Prime (PHEV). Стандартная гибридная система выдает мощность около 219 л.с. и обеспечивает уверенную динамику в городских условиях. Топовая версия Prime остается наиболее производительной в семействе, генерируя 302 л.с., что позволяет кроссоверу демонстрировать характеристики, близкие к спортивным моделям.

Расход топлива

Переход на электрифицированные рейки положительно повлиял на экономичность, но лишил потребителей возможности приобрести более простую версию. Бензиновый RAV4, который теперь уходит в историю, потреблял примерно 7,8 литра топлива на 100 км в смешанном цикле. Зато гибридная модификация демонстрирует показатель в 5,7 литра на 100 км, а версия Prime тратит около 6,2 литра на 100 км в гибридном режиме. Кроме этого, модель Prime способна проехать до 68 км исключительно на электричестве, что делает ее эффективной для ежедневных поездок без привлечения двигателя внутреннего сгорания.

Ценовой порог

Исчезновение бензиновой версии автоматически повышает начальную стоимость автомобиля, что может оттолкнуть часть аудитории. Ранее самая доступная комплектация с классическим двигателем стоила около 28 675 долларов, тогда как самый дешевый гибридный вариант стартует от 31 725 долларов. Такое изменение означает, что порог входа в клуб владельцев нового RAV4 вырос более чем на 3000 долларов, и делает модель 2026 года дороже своих предшественников в базовом исполнении.