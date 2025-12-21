Видео
Mazda предлагает одно большое преимущество над Toyota

Дата публикации 21 декабря 2025 17:40
Главное преимущество Mazda над конкурентом Toyota
2026 Mazda CX-90 Фото: caranddriver.com

В сегменте больших семейных кроссоверов Mazda CX-90 и Toyota Grand Highlander ведут ожесточенную борьбу за лидерство. Обе модели предлагают просторные салоны с тремя рядами сидений, однако Mazda имеет фундаментальное техническое преимущество, основанное на архитектуре силового агрегата.

Об этом написал Top Speed.

Технические характеристики

Техническое оснащение и производительность Mazda CX-90 построена на новой "большой архитектуре" с продольным расположением двигателя, что обычно присуще автомобилям премиум-класса. Это позволило установить под капот 3,3-литровый турбированный рядный 6-цилиндровый двигатель. В стандартной версии он выдает 280 л.с. и 450 Нм крутящего момента, а в исполнении "S" мощность возрастает до 340 л.с. и 500 Нм.

Toyota Grand Highlander использует платформу TNGA-K с поперечным расположением двигателя, которая является общей с меньшими моделями бренда. Автомобиль оснащен 2,4-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем, который развивает 265 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Несмотря на то, что оба кроссовера имеют одинаковую способность к буксировке грузов массой до 2268 кг, 6-цилиндровый агрегат Mazda работает значительно тише и обеспечивает лучший баланс автомобиля.

Самый надежный автомобиль Mazda за последние десять лет

Гибридный кроссовер Toyota, который стоит купить подержанным

Экономичность и динамика

Toyota Grand Highlander 2026 року
2026 Toyota Grand Highlander Фото: Toyota

Одним из самых неожиданных аспектов сравнения является топливная эффективность. Несмотря на больший объем двигателя и наличие двух дополнительных цилиндров, Mazda CX-90 демонстрирует лучшие показатели потребления топлива. В смешанном цикле кроссовер расходует примерно 9,4 л на 100 км.

Показатели Toyota Grand Highlander несколько выше:

  • версия с передним приводом потребляет 9,8 л на 100 км;
  • модификация с полным приводом расходует до 10,7 л на 100 км.

Выбор в пользу рядного 6-цилиндрового двигателя в Mazda CX-90 обусловлен его естественной сбалансированностью. В такой конфигурации силы инерции второго порядка компенсируются автоматически, что минимизирует вибрации. Зато 4-цилиндровый двигатель Toyota под нагрузкой работает громче и создает больше вибраций, что влияет на общий комфорт в салоне.

Mazda CX-90 предлагает опыт вождения и технические характеристики, приближающие модель к люксовым брендам, тогда как Toyota Grand Highlander остается верной традиционной массовой архитектуре с акцентом на практичность.

авто советы автомобиль характеристики двигатель Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
