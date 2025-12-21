Відео
Mazda пропонує одну велику перевагу над Toyota

Mazda пропонує одну велику перевагу над Toyota

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 17:40
Головна перевага Mazda над конкурентом Toyota
2026 Mazda CX-90 Фото: caranddriver.com

У сегменті великих сімейних кросоверів Mazda CX-90 та Toyota Grand Highlander ведуть запеклу боротьбу за лідерство. Обидві моделі пропонують просторі салони з трьома рядами сидінь, проте Mazda має фундаментальну технічну перевагу, що базується на архітектурі силового агрегату.

Про це написав Top Speed.

Технічні характеристики

Технічне оснащення та продуктивність Mazda CX-90 побудована на новій "великій архітектурі" з поздовжнім розташуванням двигуна, що зазвичай притаманно автомобілям преміумкласу. Це дозволило встановити під капот 3,3-літровий турбований рядний 6-циліндровий двигун. У стандартній версії він видає 280 к.с. та 450 Нм крутного моменту, а у виконанні "S" потужність зростає до 340 к.с. та 500 Нм.

Toyota Grand Highlander використовує платформу TNGA-K з поперечним розташуванням двигуна, яка є спільною з меншими моделями бренду. Автомобіль оснащений 2,4-літровим 4-циліндровим турбодвигуном, який розвиває 265 к.с. та 420 Нм крутного моменту. Попри те, що обидва кросовери мають однакову здатність до буксирування вантажів масою до 2268 кг, 6-циліндровий агрегат Mazda працює значно тихіше та забезпечує кращий баланс автомобіля.

Найнадійніший автомобіль Mazda за останні десять років

Гібридний кросовер Toyota, який варто купити вживаним

Економічність та динаміка

Toyota Grand Highlander 2026 року
2026 Toyota Grand Highlander Фото: Toyota

Одним з найнесподіваніших аспектів порівняння є паливна ефективність. Попри більший об'єм двигуна та наявність двох додаткових циліндрів, Mazda CX-90 демонструє кращі показники споживання пального. У змішаному циклі кросовер витрачає приблизно 9,4 л на 100 км.

Показники Toyota Grand Highlander є дещо вищими:

  • версія з переднім приводом споживає 9,8 л на 100 км;
  • модифікація з повним приводом витрачає до 10,7 л на 100 км.

Вибір на користь рядного 6-циліндрового двигуна в Mazda CX-90 зумовлений його природною збалансованістю. У такій конфігурації сили інерції другого порядку компенсуються автоматично, що мінімізує вібрації. Натомість 4-циліндровий двигун Toyota під навантаженням працює гучніше та створює більше вібрацій, що впливає на загальний комфорт у салоні.

Mazda CX-90 пропонує досвід водіння та технічні характеристики, що наближають модель до люксових брендів, тоді як Toyota Grand Highlander залишається вірною традиційній масовій архітектурі з акцентом на практичність.

авто поради автомобіль характеристики двигун Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
