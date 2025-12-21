Головна перевага Mazda над конкурентом Toyota

2026 Mazda CX-90 Фото: caranddriver.com

У сегменті великих сімейних кросоверів Mazda CX-90 та Toyota Grand Highlander ведуть запеклу боротьбу за лідерство. Обидві моделі пропонують просторі салони з трьома рядами сидінь, проте Mazda має фундаментальну технічну перевагу, що базується на архітектурі силового агрегату.

Про це написав Top Speed.

Технічні характеристики

Технічне оснащення та продуктивність Mazda CX-90 побудована на новій "великій архітектурі" з поздовжнім розташуванням двигуна, що зазвичай притаманно автомобілям преміумкласу. Це дозволило встановити під капот 3,3-літровий турбований рядний 6-циліндровий двигун. У стандартній версії він видає 280 к.с. та 450 Нм крутного моменту, а у виконанні "S" потужність зростає до 340 к.с. та 500 Нм.

Toyota Grand Highlander використовує платформу TNGA-K з поперечним розташуванням двигуна, яка є спільною з меншими моделями бренду. Автомобіль оснащений 2,4-літровим 4-циліндровим турбодвигуном, який розвиває 265 к.с. та 420 Нм крутного моменту. Попри те, що обидва кросовери мають однакову здатність до буксирування вантажів масою до 2268 кг, 6-циліндровий агрегат Mazda працює значно тихіше та забезпечує кращий баланс автомобіля.

Економічність та динаміка

2026 Toyota Grand Highlander Фото: Toyota

Одним з найнесподіваніших аспектів порівняння є паливна ефективність. Попри більший об'єм двигуна та наявність двох додаткових циліндрів, Mazda CX-90 демонструє кращі показники споживання пального. У змішаному циклі кросовер витрачає приблизно 9,4 л на 100 км.

Показники Toyota Grand Highlander є дещо вищими:

версія з переднім приводом споживає 9,8 л на 100 км;

модифікація з повним приводом витрачає до 10,7 л на 100 км.

Вибір на користь рядного 6-циліндрового двигуна в Mazda CX-90 зумовлений його природною збалансованістю. У такій конфігурації сили інерції другого порядку компенсуються автоматично, що мінімізує вібрації. Натомість 4-циліндровий двигун Toyota під навантаженням працює гучніше та створює більше вібрацій, що впливає на загальний комфорт у салоні.

Mazda CX-90 пропонує досвід водіння та технічні характеристики, що наближають модель до люксових брендів, тоді як Toyota Grand Highlander залишається вірною традиційній масовій архітектурі з акцентом на практичність.