Головна Авто Як зміняться ціни на авто з пробігом у 2026 році

Як зміняться ціни на авто з пробігом у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 07:35
Вторинний авторинок 2026: якою буде вартість вживаних машин
Ситуація на ринку вживаних автомобілів та прогноз вартості. Фото: auto.ria.com

Вторинний авторинок України демонструє стабілізацію середньої вартості вживаних машин на рівні 6000 доларів. Протягом 2026 року ключовими чинниками впливу на ціни стануть нові правила оподаткування та значні обсяги ввезеного транспорту.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Читайте також:

Динаміка цінового індексу

Протягом минулого року середня ціна на вживані авто коливалася в межах 5700—6100 долари. Найнижчий показник зафіксовано наприкінці зими, після чого відбулося поступове відновлення та стабілізація навколо позначки 6000 долари. Така ситуація вказує на стійкість ринку навіть за умов економічних викликів та зміни споживчих настроїв.

Ціни на вторинному ринку легкових авто в Україні з розподілом за пальним, 2025 рік
Інфографіка: eauto.org.ua

Популярність гібридів

Найбільш динамічне зростання продемонстрували автомобілі з гібридними силовими установками. Середня вартість таких моделей стартувала від 15 900 доларів на початку минулого року. Основними причинами стали обмежена пропозиція та подорожчання традиційного пального, що зробило гібриди ідеальним компромісом для широкого кола водіїв.

Також читайте:

Всупереч логіці: які вживані авто дорожчають у 2026 році

Надійний дизельний двигун на моделях Kia та Hyundai з пробігом

Електромобілі під тиском

Сегмент електричного транспорту відреагував зростанням вартості на дискусії щодо введення ПДВ на імпорт. Покупці намагалися придбати авто до подорожчання, що створило додатковий тиск на ціни. Багато професійних продавців розраховували на значну націнку з початку 2026 року, проте ринок зіткнувся із надлишком пропозиції.

Прогноз експертів

Аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький зазначає, що наразі спостерігається ефект зворотної тяги через надмірні запаси. Лише за один місяць до країни ввезли понад 30 000 електрокарів, що зазвичай є нормою для піврічного періоду.

Експерт наголошує: "У найближчі місяці побачимо, де пролягатиме межа між небажанням знижувати ціну та неможливістю чекати далі".

Ймовірно, авторинок адаптується до нових податкових реалій, а обсягів імпортованого товару може вистачити до кінця 2026 року.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
