Чому дизель 1.6 CRDi вважають одним з найкращих для вживаних Kia та Hyundai

Дизельний агрегат 1.6 CRDi об’ємом 1,6 літра став справжньою знахідкою для вторинного ринку завдяки своїй витривалості та відсутності надмірно дорогих у ремонті вузлів. Цей двигун довів свою ефективність під час інтенсивної експлуатації у службових авто, залишаючись при цьому досить доступним в обслуговуванні.

Конструктивні переваги

Двигун 1.6 CRDi (код D4FB) належить до сімейства Hyundai/Kia U та є технічним наступником старішого 1,5-літрового агрегату. Свою популярність він здобув завдяки встановленню на компактні моделі, такі як Kia Ceed, Cerato, Soul, Venga, а також на Hyundai i30, i20 та Elantra. Блок циліндрів та головка виконані з алюмінію, а за газорозподіл відповідають 16 клапанів.

Особливістю конструкції є використання ланцюгового приводу ГРМ (зазвичай два ланцюги), що при належному догляді не потребує втручання до 200 000 км пробігу. Паливна система Common Rail від Bosch з соленоїдними форсунками відрізняється ремонтопридатністю та помірною вартістю відновлення у порівнянні з пізнішими аналогами.

Надійні вузли

Однією з головних фінансових переваг для власників авто з механічною коробкою передач є відсутність двомасового маховика у більшості версій. Це значно знижує вартість заміни зчеплення. Також агрегат отримав дуже міцні вихрові заслінки впускного колектора, випадки поломок яких майже не зустрічаються.

Залежно від року випуску та ринку, двигуни могли бути як без сажового фільтра (DPF), так і з ним. Моделі після 2010 року регулярно оснащувалися закритими фільтрами, а версії з 2015 року отримали систему SCR для відповідності нормам Euro 6.

Типові проблеми

Турбокомпресор. У моделях першої серії (до 2009 року) спостерігався прискорений знос турбіни Garrett. Усунення проблеми зазвичай не вимагає великих витрат, але потребує вчасної діагностики при появі сторонніх звуків.

У моделях першої серії (до 2009 року) спостерігався прискорений знос турбіни Garrett. Усунення проблеми зазвичай не вимагає великих витрат, але потребує вчасної діагностики при появі сторонніх звуків. Система запуску. Труднощі з холодним стартом до 2010 року часто були пов'язані зі свічками розжарювання або заїданням регулятора тиску палива.

Труднощі з холодним стартом до 2010 року часто були пов'язані зі свічками розжарювання або заїданням регулятора тиску палива. Паливна система. Через декілька десятків тисяч кілометрів може засмічуватися сітчастий фільтр у баку, що призводить до втрати потужності двигуна.

Регламент обслуговування

Для підтримання працездатності агрегату рекомендується дотримуватися суворих інтервалів заміни витратних матеріалів. Заміну оливи (об’єм системи 5,3 літра, в’язкість 5W-30) варто проводити кожні 10 000–15 000 км.

Важливою процедурою є регулярне очищення сітчастого фільтра в паливному баку. Це рекомендується робити кожні 2–3 заміни оливи. Також під час такого обслуговування доцільно перевіряти стан ланцюгів ГРМ, щоб уникнути їхнього розтягування на великих пробігах.