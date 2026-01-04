ТОП-5 малолітражних двигунів на бензині: рейтинг досвідчених механіків

Механіки назвали найнадійніші малолітражні бензинові двигуни
Жорсткі екологічні норми змусили автовиробників замінити класичні атмосферні двигуни на складніші малолітражні агрегати з турбонаддувом. Попри побоювання щодо низького ресурсу таких конструкцій, досвідчені механіки запевняють, що на ринку існують перевірені часом двигуни, які демонструють високу витривалість та надійність в експлуатації.
Honda 1.5 T VTEC
Двигун 1.5 T VTEC вважається практично бездоганною розробкою, що поєднує безпосереднє впорскування, турбокомпресор та ланцюговий привід ГРМ. Регулярна заміна оливи кожні 10 000–15 000 км запобігає потраплянню палива в систему змащування, що критично для збереження ресурсу.
Найкращу продуктивність цей агрегат демонструє в моделях Honda Civic та HR-V, адже у важчому CR-V навантаження на нього зростає.
Kia/Hyundai 1.0 T GDI
Цей 3-циліндровий мотор з алюмінієвим блоком став успішним прикладом даунсайзингу завдяки інноваційній системі контролю температури. Важливо стежити за станом радіатора, щоб уникнути перегріву, а також враховувати певну шумність роботи на холодну.
Для компактних моделей рекомендується обирати версії з механічною трансмісією, позаяк коробки з подвійним зчепленням можуть спричиняти додаткові проблеми.
Renault 0.9 TCe
Двигун вагою менш як 100 кг отримав популярність завдяки міцній конструкції з непрямим впорскуванням та турбіною фіксованої геометрії.
При використанні системи LPG варто обирати заводські версії з посиленими сідлами клапанів, позаяк самостійне встановлення ГБО може призвести до їхнього прогорання. Регулювання зазору клапанів є обов’язковою та доволі дорогою процедурою для цього агрегату.
Toyota 1.2 T
4-циліндровий агрегат 1.2 T використовує систему VVT-i, що дозволяє працювати в циклах Аткінсона та Отто для економії палива. Ланцюговий привід ГРМ відрізняється довговічністю, проте його заміна є складною та потребує повного демонтажу двигуна.
Серед типових дрібних несправностей зазначаються можливе накопичення нагару у впускному колекторі та пошкодження котушок запалювання.
Volkswagen 1.0 TSI
Модернізований 3-циліндровий мотор 1.0 TSI з алюмінієвою конструкцією та окремою системою охолодження турбіни довів свою життєздатність навіть на габаритних автомобілях. Впровадження економічного циклу Міллера в оновлених версіях Evo забезпечує низьку витрату палива без втрати надійності.
Обслуговування механізму ГРМ у цьому двигуні потребує використання спеціалізованих інструментів.
