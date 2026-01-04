ТОП-5 малолитражных двигателей на бензине: рейтинг опытных механиков

Надежный турбомотор массой менее 100 кг Renault 0.9 TCe отличается прочной конструкцией и простотой обслуживания. Фото: Renault

Жесткие экологические нормы заставили автопроизводителей заменить классические атмосферные двигатели на более сложные малолитражные агрегаты с турбонаддувом. Несмотря на опасения относительно низкого ресурса таких конструкций, опытные механики уверяют, что на рынке существуют проверенные временем двигатели, которые демонстрируют высокую выносливость и надежность в эксплуатации.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Honda 1.5 T VTEC

Двигатель 1.5 T VTEC считается практически безупречной разработкой, сочетающей непосредственный впрыск, турбокомпрессор и цепной привод ГРМ. Регулярная замена масла каждые 10 000-15 000 км предотвращает попадание топлива в систему смазки, что критично для сохранения ресурса.

Лучшую производительность этот агрегат демонстрирует в моделях Honda Civic и HR-V, ведь в более тяжелом CR-V нагрузка на него возрастает.

Kia/Hyundai 1.0 T GDI

Этот 3-цилиндровый мотор с алюминиевым блоком стал успешным примером даунсайзинга благодаря инновационной системе контроля температуры. Важно следить за состоянием радиатора, чтобы избежать перегрева, а также учитывать определенную шумность работы на холодную.

Для компактных моделей рекомендуется выбирать версии с механической трансмиссией, так как коробки с двойным сцеплением могут вызывать дополнительные проблемы.

Renault 0.9 TCe

Двигатель весом менее 100 кг получил популярность благодаря прочной конструкции с непрямым впрыском и турбиной фиксированной геометрии.

При использовании системы LPG следует выбирать заводские версии с усиленными седлами клапанов, поскольку самостоятельная установка ГБО может привести к их прогоранию. Регулировка зазора клапанов является обязательной и довольно дорогой процедурой для этого агрегата.

Toyota 1.2 T

4-цилиндровый агрегат 1.2 T использует систему VVT-i, что позволяет работать в циклах Аткинсона и Отто для экономии топлива. Цепной привод ГРМ отличается долговечностью, однако его замена является сложной и требует полного демонтажа двигателя.

Среди типичных мелких неисправностей отмечаются возможное накопление нагара во впускном коллекторе и повреждение катушек зажигания.

Volkswagen 1.0 TSI

Модернизированный 3-цилиндровый мотор 1.0 TSI с алюминиевой конструкцией и отдельной системой охлаждения турбины доказал свою жизнеспособность даже на габаритных автомобилях. Внедрение экономичного цикла Миллера в обновленных версиях Evo обеспечивает низкий расход топлива без потери надежности.

Обслуживание механизма ГРМ в этом двигателе требует использования специализированных инструментов.