Почему дизель 1.6 CRDi считают одним из лучших для подержанных Kia и Hyundai

Двигатель Hyundai/Kia 1.6 CRDi (D4FB) с топливной системой Common Rail. Фото: Kia

Дизельный агрегат 1.6 CRDi объемом 1,6 литра стал настоящей находкой для вторичного рынка благодаря своей выносливости и отсутствию чрезмерно дорогих в ремонте узлов. Этот двигатель доказал свою эффективность при интенсивной эксплуатации в служебных авто, оставаясь при этом достаточно доступным в обслуживании.

Конструктивные преимущества

Двигатель 1.6 CRDi (код D4FB) принадлежит к семейству Hyundai/Kia U и является техническим преемником более старого 1,5-литрового агрегата. Свою популярность он получил благодаря установке на компактные модели, такие как Kia Ceed, Cerato, Soul, Venga, а также на Hyundai i30, i20 и Elantra. Блок цилиндров и головка выполнены из алюминия, а за газораспределение отвечают 16 клапанов.

Особенностью конструкции является использование цепного привода ГРМ (обычно две цепи), что при должном уходе не требует вмешательства до 200 000 км пробега. Топливная система Common Rail от Bosch с соленоидными форсунками отличается ремонтопригодностью и умеренной стоимостью восстановления по сравнению с более поздними аналогами.

Надежные узлы

Одним из главных финансовых преимуществ для владельцев авто с механической коробкой передач является отсутствие двухмассового маховика в большинстве версий. Это значительно снижает стоимость замены сцепления. Также агрегат получил очень прочные вихревые заслонки впускного коллектора, случаи поломок которых почти не встречаются.

В зависимости от года выпуска и рынка, двигатели могли быть как без сажевого фильтра (DPF), так и с ним. Модели после 2010 года регулярно оснащались закрытыми фильтрами, а версии с 2015 года получили систему SCR для соответствия нормам Euro 6.

Типичные проблемы

Турбокомпрессор. В моделях первой серии (до 2009 года) наблюдался ускоренный износ турбины Garrett. Устранение проблемы обычно не требует больших затрат, но требует своевременной диагностики при появлении посторонних звуков.

Система запуска. Трудности с холодным стартом до 2010 года часто были связаны со свечами накаливания или заеданием регулятора давления топлива.

Топливная система. Через несколько десятков тысяч километров может засоряться сетчатый фильтр в баке, что приводит к потере мощности двигателя.

Регламент обслуживания

Для поддержания работоспособности агрегата рекомендуется придерживаться строгих интервалов замены расходных материалов. Замену масла (объем системы 5,3 литра, вязкость 5W-30) стоит проводить каждые 10 000-15 000 км.

Важной процедурой является регулярная очистка сетчатого фильтра в топливном баке. Это рекомендуется делать каждые 2-3 замены масла. Также во время такого обслуживания целесообразно проверять состояние цепей ГРМ, чтобы избежать их растяжения на больших пробегах.