Кращі турбомотори на вживаних авто: найнадійніші агрегати з великим ресурсом

Двигун 2.0 TDI (EA288). Фото: wikipedia.org

Сучасні турбовані двигуни здатні демонструвати високу витривалість та проходити понад 300 000–400 000 км без капітального ремонту за умови належного сервісу. Вдала конструкція та відсутність серйозних технічних недоліків роблять ці агрегати популярним вибором на ринку вживаних транспортних засобів.

Про це написав SUV News

2.0 TDI (EA288)

Дизельний двигун, який встановлюється на Volkswagen Passat, Tiguan, Skoda Octavia та Audi A4, вважається одним з найуспішніших у своєму класі. Покоління EA288 позбавлене проблем попередників та має посилений блок циліндрів, а також витривалу турбіну. Показники ресурсу зазвичай становлять 350 000-450 000 км. Статистичні дані ADAC підтверджують низьку частоту серйозних відмов цього силового агрегату.

1.6 HDi / BlueHDi (PSA)

Французькі дизельні мотори, якими комплектуються Peugeot 308, Citroën C4 та Ford Focus, демонструють ресурс на рівні 300 000–400 000 км. Особливу увагу варто звернути на версії BlueHDi, що випускаються після 2015 року, де мінімізовано ризики несправностей турбокомпресора. Ключовою вимогою для тривалої експлуатації є заміна мастила кожні 8000–10 000 км. Агрегат відрізняється надійною паливною системою та паливною економічністю.

2.0 dCi (Renault–Nissan)

Спільний продукт альянсу Renault–Nissan зарекомендував себе як один з найнадійніших дизелів для кросоверів на кшталт Nissan X-Trail та Renault Koleos. Двигун не має масових проблем з механізмом ГРМ чи форсунками, що підтверджують фахівці українських сервісних станцій. Потенційний ресурс перевищує позначку у 350 000 км за умови використання якісного пального.

Найкращі дизелі на сучасних кросоверах та позашляховиках

2.5T (Volvo)

Легендарний 5-циліндровий турбомотор для Volvo XC60 та S60 відомий своєю зносостійкістю, що сягає понад 400 000 км. Висока надійність зумовлена використанням міцного чавунного блоку та простою конструкцією турбонаддуву. Двигун має мінімальну схильність до критичних перегрівів, що дозволяє йому роками потрапляти до рейтингів Consumer Reports.

1.8T (VAG, модернізовані версії)

Після низки технічних доопрацювань модернізовані версії 1.8T для Audi A4 та Volkswagen Passat повернули собі довіру споживачів. У цих агрегатах розвʼязана проблема надмірного споживання мастила та вдосконалено систему вентиляції картера. Завдяки цим змінам ресурс турбіни суттєво зріс, а загальний пробіг до ремонту може досягати 350 000 км.

2.0 EcoBoost (після 2016 року)

Рестайлінгові версії двигуна для моделей Ford Mondeo, Edge та Escape стали значно стабільнішими порівняно з ранніми зразками. Інженери посилили систему охолодження, що дозволило зменшити теплове навантаження на основні вузли. За даними експертів WhatCar?, модернізація позитивно вплинула на термін служби турбіни, забезпечуючи ресурс понад 300 000 км.

1.4 TSI (EA211, ремінний)

Двигун серії EA211, що встановлюється на Skoda Octavia та Volkswagen Golf, став вдалою роботою над помилками попередніх поколінь. Заміна ланцюга ГРМ на ремінь дозволила уникнути найбільш розповсюджених поломок при великих пробігах. Цей агрегат добре пристосований до міського режиму експлуатації та стабільно працює протягом 300 000 км.