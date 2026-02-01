Видео
Почему рано хоронить авто с двигателями внутреннего сгорания

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 10:45
Эпоха бензина продолжается: почему мировые гиганты снова выбирают ДВС
Двигатель внутреннего сгорания под капотом. Фото: techspective.net

Мировые автопроизводители резко меняют стратегию и возвращаются к активной разработке бензиновых агрегатов из-за охлаждения спроса на электрокары. Несмотря на прогнозы о скорой смерти традиционного топлива, отраслевые гиганты вкладывают миллиардные ресурсы в сохранение и совершенствование двигателей внутреннего сгорания.

Об этом написал Motor1.

Регуляторные изменения

Изменение политического курса в США, в частности отмена налоговых льгот на электромобили в размере 7500 долларов, существенно влияет на планы производителей.

В то же время Европейский Союз согласился смягчить цели по выбросам, снизив требования к сокращению со 100% до 90% к 2035 году. Это дает компаниям возможность дольше сохранять гибриды и традиционные авто в своем арсенале.

Инвестиции в США

General Motors направил рекордные 888 000 000 долларов в завод Tonawanda в Буффало для производства следующего поколения двигателей V8. Эта инвестиция является крупнейшей в истории объекта и подчеркивает намерение бренда предлагать мощные пикапы и внедорожники в течение многих лет.

В свою очередь Chrysler выделил 13 000 000 000 долларов на американское производство с акцентом на развитие топливных систем. Это самое масштабное капиталовложение за 100-летнюю историю компании, которое позволит создать более 5000 рабочих мест. В линейку Ram уже вернулся легендарный двигатель Hemi, а Dodge Durango снова получил версию V6.

Европа и Япония

Европейский поставщик Horse Powertrains представил компактный гибридный двигатель C15 размером всего 48 на 49 на 24,9 см. Агрегат выдает от 94 до 161 л.с. и способен работать на бензине, этаноле или синтетическом топливе.

Mazda продемонстрировала концепт Vision X-Coupe с уникальной системой улавливания углерода с помощью микроводорослей. Технология предусматривает использование роторного двигателя, где водоросли поглощают выбросы и превращаются в биотопливо.

Такие гиганты как BMW и Mercedes-Benz готовят к выходу новые 8-цилиндровые двигатели, а компания Nissan работает над патентованными технологиями экономии топлива, которые позволят двигателям работать еще эффективнее.

авто электрокары BMW Mercedes-Benz автомобиль Мотор електромобиль двигатель Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
