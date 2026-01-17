Японский рекордсмен: самый мощный двигатель для серийных авто

Двигатель Nissan VR38DETT. Фото: hotcars.com

На протяжении десятилетий японские автопроизводители придерживались ограничений мощности двигателей, однако появление Nissan VR38DETT изменило эту традицию. Этот силовой агрегат стал сердцем культового суперкара и до сих пор держит звание самого мощного серийного двигателя из Японии.

Технические характеристики

Вопреки распространенным ожиданиям лидером стал не массивный V8 или V10, а компактный 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Модель VR38DETT разработали эксклюзивно для легендарного Nissan GT-R R35, где он демонстрировал мощность от 473 до 600 лошадиных сил.

В самой экстремальной версии Nismo инженеры достигли показателя крутящего момента 652 Нм, используя усовершенствованные системы зажигания и турбокомпрессоры от гоночных модификаций.

Традиции ручной сборки

Особенностью производства является то, что каждый экземпляр собирается вручную только девятью избранными мастерами на заводе в Йокогаме. Работа ведется в стерильных камерах со строгим контролем температуры для обеспечения максимальной точности подгонки деталей.

Каждый производитель устанавливает на двигатель именную табличку, что подчеркивает премиальный статус продукта и высокую ответственность за качество.

Потенциал для тюнинга

Заводские параметры являются лишь базой для возможностей этого агрегата. Прочность внутренних компонентов оказалась настолько высокой, что тюнеры научились увеличивать отдачу до 1000 лошадиных сил без потери надежности.

Отдельные проекты на базе VR38DETT демонстрируют фантастические результаты, превышающие отметку в 1500 лошадиных сил, что сделало двигатель иконой мировой автомобильной культуры.

Развитие линейки VR

Успех этой модели заложил основу для целой серии современных двигателей Nissan. На базе проверенных технологий появились 3-литровые версии для моделей Infiniti и нового Nissan Z, а также 3,5-литровые варианты.

Последние пришли на замену классическим 5,6-литровым V8 в полноразмерных внедорожниках компании, подтверждая эффективность и выносливость архитектуры турбированных V6.