Японський рекордсмен: найпотужніший двигун для серійних авто

Протягом десятиліть японські автовиробники дотримувалися обмежень потужності двигунів, проте поява Nissan VR38DETT змінила цю традицію. Цей силовий агрегат став серцем культового суперкара та досі тримає звання найпотужнішого серійного двигуна з Японії.

Технічні характеристики

Всупереч поширеним очікуванням лідером став не масивний V8 або V10, а компактний 3,8-літровий V6 з подвійним турбонаддувом. Модель VR38DETT розробили ексклюзивно для легендарного Nissan GT-R R35, де він демонстрував потужність від 473 до 600 кінських сил.

У найбільш екстремальній версії Nismo інженери досягли показника крутного моменту 652 Нм, використовуючи вдосконалені системи запалювання та турбокомпресори від перегонових модифікацій.

Традиції ручної збірки

Особливістю виробництва є те, що кожен екземпляр збирається вручну лише дев'ятьма обраними майстрами на заводі в Йокогамі. Робота ведеться у стерильних камерах з суворим контролем температури для забезпечення максимальної точності підгонки деталей.

Кожен виробник встановлює на двигун іменну табличку, що підкреслює преміальний статус продукту та високу відповідальність за якість.

Потенціал для тюнінгу

Заводські параметри є лише базою для можливостей цього агрегату. Міцність внутрішніх компонентів виявилася настільки високою, що тюнери навчилися збільшувати віддачу до 1000 кінських сил без втрати надійності.

Окремі проєкти на базі VR38DETT демонструють фантастичні результати, які перевищують позначку у 1500 кінських сил, що зробило двигун іконою світової автомобільної культури.

Розвиток лінійки VR

Успіх цієї моделі заклав основу для цілої серії сучасних двигунів Nissan. На базі перевірених технологій з’явилися 3-літрові версії для моделей Infiniti та нового Nissan Z, а також 3,5-літрові варіанти.

Останні прийшли на заміну класичним 5,6-літровим V8 у повнорозмірних позашляховиках компанії, підтверджуючи ефективність та витривалість архітектури турбованих V6.