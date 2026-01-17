Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найпотужніший двигун у японському серійному автомобілі

Найпотужніший двигун у японському серійному автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 10:32
Японський рекордсмен: найпотужніший двигун для серійних авто
Двигун Nissan VR38DETT. Фото: hotcars.com

Протягом десятиліть японські автовиробники дотримувалися обмежень потужності двигунів, проте поява Nissan VR38DETT змінила цю традицію. Цей силовий агрегат став серцем культового суперкара та досі тримає звання найпотужнішого серійного двигуна з Японії.

Про це написав Hot Cars.

Реклама
Читайте також:

Технічні характеристики

Всупереч поширеним очікуванням лідером став не масивний V8 або V10, а компактний 3,8-літровий V6 з подвійним турбонаддувом. Модель VR38DETT розробили ексклюзивно для легендарного Nissan GT-R R35, де він демонстрував потужність від 473 до 600 кінських сил.

У найбільш екстремальній версії Nismo інженери досягли показника крутного моменту 652 Нм, використовуючи вдосконалені системи запалювання та турбокомпресори від перегонових модифікацій.

Традиції ручної збірки

Особливістю виробництва є те, що кожен екземпляр збирається вручну лише дев'ятьма обраними майстрами на заводі в Йокогамі. Робота ведеться у стерильних камерах з суворим контролем температури для забезпечення максимальної точності підгонки деталей.

Кожен виробник встановлює на двигун іменну табличку, що підкреслює преміальний статус продукту та високу відповідальність за якість.

Також читайте:

Які автомобілі мають найнадійніші турбодвигуни

Вісім легендарних двигунів Toyota

Потенціал для тюнінгу

Заводські параметри є лише базою для можливостей цього агрегату. Міцність внутрішніх компонентів виявилася настільки високою, що тюнери навчилися збільшувати віддачу до 1000 кінських сил без втрати надійності.

Окремі проєкти на базі VR38DETT демонструють фантастичні результати, які перевищують позначку у 1500 кінських сил, що зробило двигун іконою світової автомобільної культури.

Розвиток лінійки VR

Успіх цієї моделі заклав основу для цілої серії сучасних двигунів Nissan. На базі перевірених технологій з’явилися 3-літрові версії для моделей Infiniti та нового Nissan Z, а також 3,5-літрові варіанти.

Останні прийшли на заміну класичним 5,6-літровим V8 у повнорозмірних позашляховиках компанії, підтверджуючи ефективність та витривалість архітектури турбованих V6.

Японія авто автомобіль Мотор двигун Nissan
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації