Восемь самых известных двигателей Ford современности

Двигатель Predator V8 под капотом. Фото: Mecum Auctions

Инженерное наследие Ford охватывает десятилетия создания силовых агрегатов, которые стали мировыми эталонами надежности и производительности. От громких V8 до компактных турбодвигателей, эти моторы изменили представление о возможностях серийных автомобилей.

Coyote V8 (2011–настоящее время)

Двигатель объемом 5 литров стал символом универсальности, поскольку он одинаково эффективно работает под капотом Mustang и пикапа F-150. Агрегат сочетает традиционный рабочий объем с современными двойными верхними распределительными валами. Мощность варьируется от 360 до 500 л.с., а крутящий момент достигает примерно 570 Нм.

Predator V8 (2020–настоящее время)

Этот 5,2-литровый двигатель с компрессором является настоящей гордостью инженеров. Он выдает от 700 до 760 л.с. и крутящий момент до 868 Нм. Такие показатели позволяют модели Shelby GT500 конкурировать с лучшими суперкарами мира, демонстрируя невероятную силу американской школы двигателестроения.

Voodoo V8 (2015–2020)

Особенностью 5,2-литрового атмосферного двигателя является использование плоского коленчатого вала. Такая конструкция позволяет мотору быстрее набирать обороты и выдавать 526 л.с. Агрегат стал сердцем Shelby GT350, обеспечивая уникальный звук и высокую эффективность без использования турбонаддува.

Godzilla 7.3L (2020–настоящее время)

Специально для тяжелых пикапов серии Super Duty разработали атмосферный двигатель объемом 7,3 литра. Вместо сложных систем он использует простую конструкцию с нижним распределительным валом, что гарантирует исключительную надежность. Мощность составляет до 430 л.с., а крутящий момент достигает 644 Нм.

Trinity V8 (2013–2014)

На момент своего выхода 5,8-литровый двигатель Trinity стал самым мощным серийным V8 в мире. Благодаря компрессору объемом 2,3 литра он генерировал 662 л.с. и крутящий момент 855 Нм. Этот силовой агрегат позволил Shelby GT500 преодолеть отметку скорости в 320 км/ч.

EcoBoost V6 3.5L (2017–настоящее время)

Несмотря на компактные размеры по сравнению с традиционными V8, этот двигатель с двойным турбонаддувом оказался достаточно мощным для суперкара Ford GT. В гоночных версиях он выдает до 660 л.с. Также агрегат активно используется в линейке F-150, обеспечивая крутящий момент до 773 Нм.

EcoBoost 2.3L (2015–настоящее время)

Этот двигатель доказал, что высокая производительность возможна даже при малом объеме. Он выдает до 350 л.с., что превышает показатели многих конкурентных V6. Силовая установка стала базовой для современных Mustang и заряженных Focus RS, сочетая динамику с приемлемой экономией топлива.

EcoBoost 1.0 Fox (2012–настоящее время)

Даже самый маленький двигатель в списке заслуживает звания легенды из-за своей экономичности и надежности (в более поздних версиях). Трехцилиндровый агрегат мощностью до 153 л.с. стал основным для европейских моделей бренда. Он обеспечивает крутящий момент до 210 Нм, что делает городские поездки динамичными и комфортными.