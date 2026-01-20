Вісім найвідоміших двигунів Ford сучасності

Двигун Predator V8 під капотом. Фото: Mecum Auctions

Інженерна спадщина Ford охоплює десятиліття створення силових агрегатів, які стали світовими еталонами надійності та продуктивності. Від гучних V8 до компактних турбодвигунів, ці мотори змінили уявлення про можливості серійних автомобілів.

Coyote V8 (2011–теперішній час)

Двигун об’ємом 5 літрів став символом універсальності, позаяк він однаково ефективно працює під капотом Mustang та пікапа F-150. Агрегат поєднує традиційний робочий об’єм з сучасними подвійними верхніми розподільними валами. Потужність варіюється від 360 до 500 к.с., а крутний момент сягає приблизно 570 Нм.

Predator V8 (2020–теперішній час)

Цей 5,2-літровий двигун з компресором є справжньою гордістю інженерів. Він видає від 700 до 760 к.с. та крутний момент до 868 Нм. Такі показники дозволяють моделі Shelby GT500 конкурувати з найкращими суперкарами світу, демонструючи неймовірну силу американської школи двигунобудування.

Voodoo V8 (2015–2020)

Особливістю 5,2-літрового атмосферного двигуна є використання плоского колінчастого вала. Така конструкція дозволяє мотору швидше набирати оберти та видавати 526 к.с. Агрегат став серцем Shelby GT350, забезпечуючи унікальний звук та високу ефективність без використання турбонаддуву.

Godzilla 7.3L (2020–теперішній час)

Спеціально для важких пікапів серії Super Duty розробили атмосферний двигун об’ємом 7,3 літра. Замість складних систем він використовує просту конструкцію з нижнім розподільним валом, що гарантує виняткову надійність. Потужність становить до 430 к.с., а крутний момент сягає 644 Нм.

Trinity V8 (2013–2014)

На момент свого виходу 5,8-літровий двигун Trinity став найпотужнішим серійним V8 у світі. Завдяки компресору об’ємом 2,3 літра він генерував 662 к.с. та крутний момент 855 Нм. Цей силовий агрегат дозволив Shelby GT500 подолати позначку швидкості у 320 км/год.

EcoBoost V6 3.5L (2017–теперішній час)

Попри компактніші розміри у порівнянні з традиційними V8, цей двигун з подвійним турбонаддувом виявився достатньо потужним для суперкара Ford GT. У перегонових версіях він видає до 660 к.с. Також агрегат активно використовується в лінійці F-150, забезпечуючи крутний момент до 773 Нм.

EcoBoost 2.3L (2015–теперішній час)

Цей двигун довів, що висока продуктивність можлива навіть при малому об’ємі. Він видає до 350 к.с., що перевищує показники багатьох конкурентних V6. Силова установка стала базовою для сучасних Mustang та заряджених Focus RS, поєднуючи динаміку з прийнятною економією палива.

EcoBoost 1.0 Fox (2012–теперішній час)

Навіть найменший двигун у списку заслуговує на звання легенди через свою економічність та надійність (у пізніших версіях). Трициліндровий агрегат потужністю до 153 к.с. став основним для європейських моделей бренду. Він забезпечує крутний момент до 210 Нм, що робить міські поїздки динамічними та комфортними.