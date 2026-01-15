Відео
Зʼявилася причина не продавати старий Ford

Дата публікації: 15 січня 2026 14:22
Утримання вживаних Ford різко подешевшало: компанія оголосила про зміни
Ford Kuga 2017 року. Фото: carscoops.com

Компанія Ford офіційно оголосила про нову цінову політику, яка суттєво вплине на вартість експлуатації автомобілів з пробігом. Зміни, що набули чинності в січні 2026 року, зроблять ремонт старих моделей значно доступнішим.

Про це повідомив Moto.

Масштабне зниження цін

Ініціатива виробника передбачає зменшення роздрібних цін на багато оригінальних запчастин Ford до 25%. Це рішення спрямоване на полегшення підтримки у належному стані автомобілів, вироблених до 2019 року.

Здешевлення торкнеться понад 6000 позицій оригінальних компонентів (OEM), які найчастіше необхідні для планового сервісного обслуговування та відновлення машин після дорожніх інцидентів.

Який дизельний двигун ремонтувати найскладніше

Чи варто купити вживаний Ford Fiesta шостого покоління

Вигода для водіїв та СТО

Під нову цінову політику потрапляють деталі для 35 моделей легкових автомобілів та пікапів бренду. У списку популярні автівки, зокрема Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, C-MAX, Ranger. Знижки поширюються на такі дорогі елементи, як двері, кузовні панелі, бампери, радіаторні решітки, фари та інші компоненти системи освітлення.

Нововведення принесе реальну економію власникам транспорту та полегшить роботу автосервісам. Офіційні та незалежні майстерні отримають кращий доступ до доступніших оригінальних компонентів через мережу авторизованих дистриб’юторів та сервісних центрів по всій Європі. У компанії наголошують, що головна мета цього кроку полягає у забезпеченні справності машин навіть після багатьох років експлуатації, адже на європейських дорогах залишається значна кількість старих Ford.

авто Ford автомобіль запчастини вживані авто знижки
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
