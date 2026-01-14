Вживаний Ford Fiesta VI: яку трансмісію обрати для тривалої експлуатації

Сірий Ford Fiesta 2018 року випуску. Фото: motor1.com

Шосте покоління Ford Fiesta (2008—2019) залишається популярним серед українських водіїв завдяки стильному дизайну та відмінній керованості. При купівлі вживаного автомобіля ключову роль відіграє правильний вибір силового агрегату та коробки передач для уникнення дорогих ремонтів у майбутньому.

Про це написав АвтоЦентр.

Реклама

Читайте також:

Надійність трансмісії

Найвитривалішим варіантом для цієї моделі виявилася класична автоматична коробка передач японського виробництва. На відміну від неї, традиційна механіка часто має проблеми з герметичністю сальників півосей та штока перемикання передач. Непомічене протікання мастила в механічній трансмісії призводить до швидкого зносу п'ятої передачі.

Роботизована коробка PowerShift з двома зчепленнями демонструє непогану надійність, проте схильна до появи ривків під час старту. У таких випадках допомагає адаптація зчеплення шляхом перепрошивки електронного блоку керування на спеціалізованих станціях технічного обслуговування.

Двигуни та особливості сервісу

Бензинові атмосферні двигуни об'ємом 1,25 та 1,6 літра вважаються перевіреними часом і здатні подолати до 300 000 км до капітального ремонту. Важливо пам'ятати про заміну ременя газорозподільного механізму кожні 100 000 км.

Популярний літровий мотор EcoBoost відрізняється високою паливною ефективністю, проте вимагає ретельного контролю триконтурної системи охолодження.

Серед дизельних агрегатів найкращі рекомендації має двигун об'ємом 1,6 літра у ранніх версіях. Сучасніші варіанти об'ємом 1,5 літра іноді демонструють підвищене споживання мастила після подолання відмітки у 100 000 км пробігу.

Також читайте:

Чи варто купити вживаний Ford Focus III

У Ford пояснили, як Китай збанкрутує західний автопром

Кузов та ходова частина

Автомобіль має високий рівень безпеки та міцний гальванічний шар цинку, що захищає від швидкої корозії. Проте через слабкий заводський антикорозійний захист днища варто уважно оглядати стан підлоги під килимками в салоні та приховані порожнини. Осередки іржі можуть з'являтися у місцях стику порогів з крилами.

Підвіска Ford Fiesta вважається одним з найсильніших місць моделі. За умов нормальної експлуатації сайлент-блоки важелів та кульові опори здатні витримати до 200 000 км. Найчастіше заміни потребують лише стійки стабілізатора, ресурс яких становить близько 80 000 км.