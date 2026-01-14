Подержанный Ford Fiesta VI: какую трансмиссию выбрать для длительной эксплуатации

Серый Ford Fiesta 2018 года выпуска. Фото: motor1.com

Шестое поколение Ford Fiesta (2008-2019) остается популярным среди украинских водителей благодаря стильному дизайну и отличной управляемости. При покупке подержанного автомобиля ключевую роль играет правильный выбор силового агрегата и коробки передач для избежания дорогостоящих ремонтов в будущем.

Надежность трансмиссии

Самым выносливым вариантом для этой модели оказалась классическая автоматическая коробка передач японского производства. В отличие от нее, традиционная механика часто имеет проблемы с герметичностью сальников полуосей и штока переключения передач. Незамеченное протекание масла в механической трансмиссии приводит к быстрому износу пятой передачи.

Роботизированная коробка PowerShift с двумя сцеплениями демонстрирует неплохую надежность, однако склонна к появлению рывков при старте. В таких случаях помогает адаптация сцепления путем перепрошивки электронного блока управления на специализированных станциях технического обслуживания.

Двигатели и особенности сервиса

Бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,25 и 1,6 литра считаются проверенными временем и способны преодолеть до 300 000 км до капитального ремонта. Важно помнить о замене ремня газораспределительного механизма каждые 100 000 км.

Популярный литровый мотор EcoBoost отличается высокой топливной эффективностью, однако требует тщательного контроля трехконтурной системы охлаждения.

Среди дизельных агрегатов лучшие рекомендации имеет двигатель объемом 1,6 литра в ранних версиях. Более современные варианты объемом 1,5 литра иногда демонстрируют повышенное потребление масла после преодоления отметки в 100 000 км пробега.

Кузов и ходовая часть

Автомобиль имеет высокий уровень безопасности и прочный гальванический слой цинка, защищающий от быстрой коррозии. Однако из-за слабой заводской антикоррозионной защиты днища стоит внимательно осматривать состояние пола под ковриками в салоне и скрытые полости. Очаги ржавчины могут появляться в местах стыка порогов с крыльями.

Подвеска Ford Fiesta считается одним из самых сильных мест модели. При нормальной эксплуатации сайлент-блоки рычагов и шаровые опоры способны выдержать до 200 000 км. Чаще всего в замене нуждаются лишь стойки стабилизатора, ресурс которых составляет около 80 000 км.