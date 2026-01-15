Видео
Появилась причина не продавать старый Ford

Дата публикации 15 января 2026 14:22
Содержание Ford с пробегом резко подешевело: компания объявила об изменениях
Ford Kuga 2017 года. Фото: carscoops.com

Компания Ford официально объявила о новой ценовой политике, которая существенно повлияет на стоимость эксплуатации автомобилей с пробегом. Изменения, вступившие в силу в январе 2026 года, сделают ремонт старых моделей значительно доступнее.

Об этом сообщил Moto.

Масштабное снижение цен

Инициатива производителя предусматривает уменьшение розничных цен на многие оригинальные запчасти Ford до 25%. Это решение направлено на облегчение поддержания в надлежащем состоянии автомобилей, произведенных до 2019 года.

Удешевление коснется более 6000 позиций оригинальных компонентов (OEM), которые чаще всего необходимы для планового сервисного обслуживания и восстановления машин после дорожных инцидентов.

Какой дизельный двигатель ремонтировать сложнее всего

Стоит ли купить подержанный Ford Fiesta шестого поколения

Выгода для водителей и СТО

Под новую ценовую политику попадают детали для 35 моделей легковых автомобилей и пикапов бренда. В списке популярные машины, в частности Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, C-MAX, Ranger. Скидки распространяются на такие дорогие элементы, как двери, кузовные панели, бамперы, радиаторные решетки, фары и другие компоненты системы освещения.

Нововведение принесет реальную экономию владельцам транспорта и облегчит работу автосервисам. Официальные и независимые мастерские получат лучший доступ к более доступным оригинальным компонентам через сеть авторизованных дистрибьюторов и сервисных центров по всей Европе. В компании отмечают, что главная цель этого шага заключается в обеспечении исправности машин даже после многих лет эксплуатации, ведь на европейских дорогах остается значительное количество старых Ford.

авто Ford автомобиль запчасти подержанные авто
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
