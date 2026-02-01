Епоха бензину триває: чому світові гіганти знову обирають ДВЗ

Двигун внутрішнього згоряння під капотом. Фото: techspective.net

Світові автовиробники різко змінюють стратегію та повертаються до активної розробки бензинових агрегатів через охолодження попиту на електрокари. Попри прогнози про швидку смерть традиційного палива, галузеві гіганти вкладають мільярдні ресурси у збереження та вдосконалення двигунів внутрішнього згоряння.

Регуляторні зміни

Зміна політичного курсу в США, зокрема скасування податкових пільг на електромобілі у розмірі 7500 доларів, суттєво впливає на плани виробників.

Водночас Європейський Союз погодився пом’якшити цілі щодо викидів, знизивши вимоги до скорочення зі 100% до 90% до 2035 року. Це дає компаніям можливість довше зберігати гібриди та традиційні авто у своєму арсеналі.

Інвестиції в США

General Motors спрямував рекордні 888 000 000 доларів у завод Tonawanda в Буффало для виробництва наступного покоління двигунів V8. Ця інвестиція є найбільшою в історії обʼєкта та підкреслює намір бренду пропонувати потужні пікапи та позашляховики протягом багатьох років.

Своєю чергою Chrysler виділив 13 000 000 000 доларів на американське виробництво з акцентом на розвиток паливних систем. Це наймасштабніше капіталовкладення за 100-річну історію компанії, що дозволить створити понад 5000 робочих місць. У лінійку Ram уже повернувся легендарний двигун Hemi, а Dodge Durango знову отримав версію V6.

Європа та Японія

Європейський постачальник Horse Powertrains представив компактний гібридний двигун C15 розміром лише 48 на 49 на 24,9 см. Агрегат видає від 94 до 161 к.с. та здатний працювати на бензині, етанолі або синтетичному паливі.

Mazda продемонструвала концепт Vision X-Coupe з унікальною системою вловлювання вуглецю за допомогою мікроводоростей. Технологія передбачає використання роторного двигуна, де водорості поглинають викиди та перетворюються на біопаливо.

Такі гіганти як BMW та Mercedes-Benz готують до виходу нові 8-циліндрові двигуни, а компанія Nissan працює над патентованими технологіями економії палива, що дозволять двигунам працювати ще ефективніше.