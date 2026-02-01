Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому зарано ховати авто з двигунами внутрішнього згоряння

Чому зарано ховати авто з двигунами внутрішнього згоряння

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 10:45
Епоха бензину триває: чому світові гіганти знову обирають ДВЗ
Двигун внутрішнього згоряння під капотом. Фото: techspective.net

Світові автовиробники різко змінюють стратегію та повертаються до активної розробки бензинових агрегатів через охолодження попиту на електрокари. Попри прогнози про швидку смерть традиційного палива, галузеві гіганти вкладають мільярдні ресурси у збереження та вдосконалення двигунів внутрішнього згоряння.

Про це написав Motor1.

Реклама
Читайте також:

Регуляторні зміни

Зміна політичного курсу в США, зокрема скасування податкових пільг на електромобілі у розмірі 7500 доларів, суттєво впливає на плани виробників.

Водночас Європейський Союз погодився пом’якшити цілі щодо викидів, знизивши вимоги до скорочення зі 100% до 90% до 2035 року. Це дає компаніям можливість довше зберігати гібриди та традиційні авто у своєму арсеналі.

Інвестиції в США

General Motors спрямував рекордні 888 000 000 доларів у завод Tonawanda в Буффало для виробництва наступного покоління двигунів V8. Ця інвестиція є найбільшою в історії обʼєкта та підкреслює намір бренду пропонувати потужні пікапи та позашляховики протягом багатьох років.

Своєю чергою Chrysler виділив 13 000 000 000 доларів на американське виробництво з акцентом на розвиток паливних систем. Це наймасштабніше капіталовкладення за 100-річну історію компанії, що дозволить створити понад 5000 робочих місць. У лінійку Ram уже повернувся легендарний двигун Hemi, а Dodge Durango знову отримав версію V6.

Також читайте:

Найпотужніший двигун у японському серійному автомобілі

Вісім легендарних двигунів Ford

Європа та Японія

Європейський постачальник Horse Powertrains представив компактний гібридний двигун C15 розміром лише 48 на 49 на 24,9 см. Агрегат видає від 94 до 161 к.с. та здатний працювати на бензині, етанолі або синтетичному паливі.

Mazda продемонструвала концепт Vision X-Coupe з унікальною системою вловлювання вуглецю за допомогою мікроводоростей. Технологія передбачає використання роторного двигуна, де водорості поглинають викиди та перетворюються на біопаливо.

Такі гіганти як BMW та Mercedes-Benz готують до виходу нові 8-циліндрові двигуни, а компанія Nissan працює над патентованими технологіями економії палива, що дозволять двигунам працювати ще ефективніше.

авто електрокари BMW Mercedes-Benz автомобіль Мотор електромобіль двигун Nissan
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації