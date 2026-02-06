Какие авто безопаснее: бензиновые или электрические

Mercedes-Benz CLA 2025 года. Фото: euroncap.com

Последние исследования безопасности подтвердили преимущество электрокаров в защите пассажиров и пешеходов. Анализ результатов испытаний более 100 транспортных средств указывает на то, что электрическая архитектура позволяет достигать более высокого уровня надежности во время аварий.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Технологические преимущества

Строгие тесты Euro NCAP базируются на детальном оценивании по пяти ключевым категориям, охватывающим безопасность взрослых, детей, пешеходов и эффективность электронных помощников. Большинство современных моделей получают максимальный рейтинг 5 звезд, однако показатели защиты взрослых пассажиров колеблются от 84% до 94% в зависимости от технических решений конкретного производителя. Электромобили стабильно опережают аналоги с двигателями внутреннего сгорания в каждой категории благодаря сочетанию конструктивных особенностей и интеллектуальных систем.

Высокая стабильность электрических авто обусловлена спецификой их архитектуры, поскольку низкий центр тяжести и продуманное расположение зон деформации обеспечивают лучшее распределение энергии удара. Значительные инвестиции компаний в разработку систем автоматического торможения и активных сенсоров выявления уязвимых участников движения позволяют минимизировать последствия столкновений.

Лидеры сегментов

Абсолютным лидером 2025 года стал электрический Mercedes-Benz CLA, который получил звание лучшего семейного авто в компактном классе. Модель продемонстрировала высокий уровень защиты взрослых на уровне 94% и безопасности пешеходов в 93% благодаря использованию активного капота и усовершенствованных ассистентов торможения.

В сегменте больших семейных автомобилей первенство удерживает обновленная Tesla Model 3, которая обеспечивает защиту детей на уровне 93%, в то же время Tesla Model Y остается эталоном среди компактных кроссоверов по качеству электронных средств безопасности.

Другие электрические новинки также показали высокую эффективность во время краш-тестов. Компактный Mini Cooper E одержал победу среди городских автомобилей с показателем защиты взрослых 89%, оставив позади свою топливную версию. Премиальный седан Polestar 3 был признан самым безопасным представительским авто, а модель Smart #5 подтвердила высокое качество сборки и надежность систем помощи водителю.