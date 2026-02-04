Почему обвалился рынок электромобилей в Украине

Свободное место для зарядки электрокара. Фото: freepik.com

Январские показатели регистраций электрического транспорта продемонстрировали стремительное снижение объемов импорта по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года. Такое падение обусловлено завершением налоговых льгот и рядом сезонных факторов, повлиявших на активность покупателей.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

Статистика января 2026 года

После рекордного декабря январский отчет выглядит как резкое замедление рынка. В течение месяца зафиксировано 1450 первых регистраций подержанных машин и 904 единицы нового электрического транспорта. Общее количество регистраций составляет около 2300 единиц, что в 14 раз меньше по сравнению с 33 000 в декабре. При этом внутренний рынок продемонстрировал устойчивость, ведь перерегистрацию прошли 3550 автомобилей.

Резкий контраст с предыдущим месяцем объясняется завершением действия льготы на НДС при импорте электрокаров в Украину с 1 января 2026 года. Покупатели пытались совершить сделки до конца года, что привело к концентрации продаж в коротком промежутке времени. Часть январских регистраций фактически является результатом декабрьских договоренностей, которые не успели оформить из-за загруженности сервисных центров или логистических задержек.

Дополнительные вызовы

Январские морозы до -20 °C и ниже негативно повлияли на эксплуатационные характеристики батарей. В экстремальных условиях запас хода бюджетных моделей может сокращаться с летних 140 км до критических 30 км при условии использования обогрева.

Ситуацию усугубили ограничения в работе публичных зарядных станций и нестабильность энергоснабжения. Стоимость зарядки на платных хабах достигла 30-32 грн за кВт-ч, что делает поездки дороже по сравнению с домашним тарифом и нивелирует экономическое преимущество для части владельцев.

Также сегмент новых электромобилей отреагировал на изменения правил экспорта из Китая. Введенное правительством КНР ограничение запрещает вывозить авто ранее чем через 180 дней после первой регистрации. Это заставляет независимых поставщиков или замораживать средства на полгода, или менять стратегию поставок. Из-за таких условий предложение новых авто может сместиться в сторону официальных дилеров с коррекцией цен в сторону роста.