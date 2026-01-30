Почему подержанные электромобили подешевеют в 2026 году

Электромобили в Киеве. Фото: village.com.ua

Мировой авторынок в 2026 году демонстрирует неоднозначные тенденции из-за последствий дефицита микросхем и высоких цен на транспорт с традиционными двигателями. Однако для сторонников экологического транспорта открываются новые возможности благодаря появлению большого количества подержанных электрокаров.



Дефицит предложения

Цены на новые автомобили не планируют снижаться в ближайшее время, так как процентные ставки остаются значительно выше показателей прошлых лет. Эксперт компании carVertical Матас Бузелис отмечает, что новые машины менее доступны для покупателей из-за политики Европейского центрального банка.

На вторичном рынке также ощущается острая нехватка автомобилей в возрасте от 3 до 6 лет, что объясняется ограниченным производством в период пандемии. Стоимость таких моделей падает медленно, поэтому ожидать общего удешевления сегмента не стоит. Даже подержанные варианты с большим пробегом часто стоят десятки тысяч долларов, что держит рынок в напряжении.

Подержанные электромобили

Ситуация в электрическом сегменте выглядит иначе благодаря завершению сроков лизинга для авто, приобретенных во время бума в начале десятилетия. Большое количество подержанных электрокаров появляется на сайтах объявлений, что создает избыток предложения и давит на ценники. Дополнительным фактором становится активное появление китайских моделей, хотя они часто теряют рыночную стоимость быстрее европейских аналогов. Благодаря росту выбора экологичный транспорт становится все доступнее для широкого круга покупателей, которые ищут выгодные предложения.

Новые экологические штрафы

С начала 2026 года в странах ЕС ужесточается контроль за выбросами, что непосредственно повлияет на владельцев старого транспорта. Запрет на въезд в специальные зоны теперь касается дизельных машин ниже стандарта Евро-5 и бензиновых моделей ниже Евро-2. С марта за нарушение этих требований начнут взимать штрафы.

В конце года начнет действовать первый этап стандарта Евро-7, который будет регулировать не только выхлопы, но и износ шин и тормозов.

"Эта директива будет касаться и электромобилей, поскольку из-за значительного веса они вызывают более быстрый износ резины и выброс микропластика", - подчеркнул Бузелис.