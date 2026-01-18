Как Китаю удалось обвалить цены на электромобили

Новые китайские электромобили на причале рядом с большим транспортным судном компании BYD. Фото: motor.es

Разница в стоимости одной модели электрокара на рынках Китая и Европы часто составляет сто процентов. Пока европейские водители платят полную цену, покупатели в Поднебесной пользуются преимуществами десятилетий государственной поддержки и интегрированного производства.

Причины низких цен

Расходы на транспортировку авто из Азии, экспортные сборы и пошлины объясняют лишь часть высокой стоимости в других регионах. Основная причина заключается в высоких затратах и жестком регулировании внутри Европы, тогда как в Китае создана максимально благоприятная среда со льготами и собственной сырьевой базой.

Например, модель BYD Seal на китайском рынке стоит примерно 25 000 долларов, в то же время в европейских автосалонах цена за аналогичную машину превышает 51 000 долларов. Пекин начал рассматривать электромобильность как стратегический фокус еще в конце прошлого десятилетия, что позволило производителям значительно снизить расходы сегодня.

Контроль над цепочкой

Китайские бренды контролируют более 60% мирового производства аккумуляторов, что позволяет существенно снижать себестоимость каждой единицы транспорта. Компании CATL и BYD фактически владеют всем процессом создания продукта, начиная от переработки сырья и заканчивая готовыми элементами питания.

Европа в этом вопросе существенно отстает, поскольку имеет гораздо более дорогую энергию и высокие затраты на оплату труда. Дополнительным преимуществом китайских марок является ориентация на практичность и функциональность, что позволяет использовать более дешевые типы батарей вместо дорогих вариантов с большим запасом хода.

Масштабы и конкуренция

В 2025 году объемы продаж электрического транспорта в Китае превысили 14 000 000 единиц, что почти в четыре раза больше европейских показателей. Массовое производство позволяет компаниям минимизировать затраты на каждую выпущенную машину благодаря эффекту масштаба.

Кроме этого, более сотни брендов ведут постоянную ценовую войну за клиента, что заставляет бизнес работать на грани рентабельности и предлагать максимально выгодные условия. Поскольку европейский рынок чрезмерно зарегулирован и имеет более высокие стандарты безопасности, местные производители не могут конкурировать с такой гибкостью и скоростью адаптации.