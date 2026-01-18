Як Китаю вдалося обвалити ціни на електромобілі

Нові китайські електромобілі на причалі поруч з великим транспортним судном компанії BYD. Фото: motor.es

Різниця у вартості однієї моделі електрокара на ринках Китаю та Європи часто становить сто відсотків. Поки європейські водії платять повну ціну, покупці в Піднебесній користуються перевагами десятиліть державної підтримки та інтегрованого виробництва.

Причини низьких цін

Витрати на транспортування авто з Азії, експортні збори та мита пояснюють лише частину високої вартості в інших регіонах. Основна причина полягає у високих витратах та жорсткому регулюванні всередині Європи, тоді як у Китаї створено максимально сприятливе середовище з пільгами та власною сировинною базою.

Наприклад, модель BYD Seal на китайському ринку коштує приблизно 25 000 доларів, водночас у європейських автосалонах ціна за аналогічну автівку перевищує 51 000 доларів. Пекін почав розглядати електромобільність як стратегічний фокус ще наприкінці минулого десятиліття, що дозволило виробникам значно знизити витрати сьогодні.

Контроль над ланцюжком

Китайські бренди контролюють понад 60% світового виробництва акумуляторів, що дозволяє суттєво знижувати собівартість кожної одиниці транспорту. Компанії CATL та BYD фактично володіють усім процесом створення продукту, починаючи від переробки сировини та закінчуючи готовими елементами живлення.

Європа в цьому питанні суттєво відстає, позаяк має набагато дорожчу енергію та вищі витрати на оплату праці. Додатковою перевагою китайських марок є орієнтація на практичність та функціональність, що дозволяє використовувати дешевші типи батарей замість дорогих варіантів з великим запасом ходу.

Масштаби та конкуренція

У 2025 році обсяги продажу електричного транспорту в Китаї перевищили 14 000 000 одиниць, що майже в чотири рази більше за європейські показники. Масове виробництво дозволяє компаніям мінімізувати витрати на кожну випущену автівку завдяки ефекту масштабу.

Окрім цього, понад сотня брендів ведуть постійну цінову війну за клієнта, що змушує бізнес працювати на межі рентабельності та пропонувати максимально вигідні умови. Позаяк європейський ринок надмірно зарегульований та має вищі стандарти безпеки, місцеві виробники не можуть конкурувати з такою гнучкістю та швидкістю адаптації.